Cây đổ đè người đi xe máy

TP HCMCây sao cao hơn 10 m, đường kính hơn 20 cm, bất ngờ đổ ra đường ở phường Tam Thắng trong cơn giông lốc, đè người phụ nữ đi xe máy bị thương, tối 28/8.

Lúc 19h15, cây sao trồng trước số nhà 99 đường Phạm Hồng Thái, phường Tam Thắng bất ngờ bật gốc đổ ra đường trúng xe máy do người phụ nữ điều khiển hướng từ đường Lê Lợi ra ngã tư Giếng nước. Tán cây sau đó trùm lên ôtô 7 chỗ đậu bên đường.

Xe máy bị tán cây đổ trúng. Ảnh: Trường Hà

Người phụ nữ bán hàng ăn gần hiện trường cho biết lúc xảy ra sự cố trời mưa, gió giật liên hồi. Khi vừa khép một cánh cửa tiệm thì nghe tiếng động rất lớn. "Tôi và khách cùng nhau hỗ trợ đưa người phụ nữ lúc bị khó thở, khó cử động ra ngoài, chuyển đến bệnh viện. Còn cháu bé ngồi sau xe không bị thương", bà này nói.

Mặt đường đoạn cây bị bật gốc đang được sửa chữa. Ảnh: Trường Hà

Tại hiện trường xe máy và ôtô hư hỏng nhẹ. Đến hơn 20h, lực lượng chức năng cắt cây thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông qua khu vực thông suốt.

Trường Hà