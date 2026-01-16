Cạy cốp xe thấy gói ma túy, tên trộm hoảng sợ báo cảnh sát

MỹPhát hiện một kg cocaine khi đang cạy cốp xe để tìm đồ có giá trị, tên trộm sợ đụng độ với tay buôn ma túy nên báo ngay cho cảnh sát.

Theo thông báo ngày 10/1 trên Facebook của Sở cảnh sát Barnstable, tên trộm khai đã cố đánh cắp một chiếc Kia đậu trong bãi đỗ xe ở khu dân cư Hyannis (bán đảo Cape Cod, bang Massachusetts) vào ngày 6/1.

Tên trộm dùng tua vít cạy mở cột lái của xe nhưng không thể nổ máy, nên đã mở cốp sau để tìm đồ vật có giá trị. Khi nhìn thấy gói cocaine dán băng keo in hình chú thỏ gặm cà rốt, anh ta sợ hãi vì nghĩ đến khả năng đụng phải một tay buôn ma túy nên lập tức trình báo cảnh sát.

Theo cảnh sát, ban đầu tên trộm nói dối rằng tìm thấy gói cocaine bên vệ đường, sau đó thú nhận sự thật. Văn phòng công tố viên đang xem xét các cáo buộc đối với anh ta.

Tang vật thu được trong vụ việc, bao gồm gói cocaine nặng 1 kg in hình chú thỏ. Ảnh: Barnstable Police

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát xác định chiếc Kia được đăng ký dưới tên Edward Gillespie, 62 tuổi. Ngày 8/1, các sĩ quan lắp đặt camera trên cột điện hướng vào xe và đặt thiết bị theo dõi trên chiếc Kia. Họ bắt giữ Edward khi ông ta đang chuẩn bị vận chuyển cocaine từ Hyannis đến Nantucket.

Khám xét nhà Edward, cảnh sát thu thêm 1,141 kg cocaine và 68 gr thuốc viên amphetamine tổng trị giá hơn 64.000 USD, cùng một khẩu súng, một chiếc cân điện tử và khoảng 10.000 USD tiền mặt.

Edward không nhận tội với cáo buộc buôn lậu ma túy, đang bị giam giữ tại Cơ sở Cải huấn Barnstable chờ ngày ra tòa.

Tuệ Anh (theo Nypost, Boston Herald)