Cây cầu cao nhất Myanmar bị phá hủy

Quân đội và nhóm vũ trang ở Myanmar cáo buộc lẫn nhau phá hủy cây cầu hơn 100 tuổi, cao hơn 100 m ở bang Shan, miền tây nước này.

Phát ngôn viên chính quyền Myanmar Zaw Min Tun ngày 24/8 cho biết hai nhóm vũ trang là Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân đã "ném bom phá hủy" cầu Gokteik. Một tuyên bố khác của chính quyền nói rằng cầu bị "cho nổ bằng mìn".

Phát ngôn viên của TNLA bác bỏ cáo buộc và cho biết chính quân đội đã đánh bom cây cầu.

"Quân đội Myanmar đã ném bom các căn cứ của chúng tôi trong sáng nay bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, quả bom của họ cũng đánh trúng cầu Gokteik", phát ngôn viên Lway Yay Oo nói.

Cầu Gokteik bị hư hại hôm 24/8. Ảnh: Eleven Myanmar

Gokteik là cầu đường sắt bắc qua hẻm núi Goteik ở bang Shan, nối bang này với Mandalay và thu hút nhiều du khách. Cầu cao 102 m (đo từ mặt đường ray xuống mặt đất tại nơi đặt trụ cao nhất của cầu), là cây cầu cao nhất ở Myanmar và từng là cầu đường sắt cao nhất thế giới khi khánh thành năm 1901 trong thời kỳ Myanmar là thuộc địa của Anh.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cầu bị sập một phần và hư hại.

Quân đội Myanmar hồi tháng 2/2021 áp lệnh giới nghiêm và ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi, thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) để điều hành đất nước. Kể từ đó, quân đội liên tục giao tranh với các nhóm vũ trang trong nước.

Các thị trấn Nawnghkio và Kyaukme gần cầu Gokteik đã chứng kiến giao tranh ác liệt giữa TNLA và quân đội những tuần gần đây. Quân đội tuyên bố chiếm lại Nawnghkio vào tháng 7.

Huyền Lê (Theo AFP)