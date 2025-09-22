Cây cao 30 m đổ trong sân trường tiểu học ở TP HCM

Cây xà cừ đường kính 80 cm bật gốc đổ trong Trường tiểu học Thái Hòa A (TP Tân Uyên, Bình Dương cũ) khi mưa lớn.

Trưa 22/9, mưa lớn khiến cây xà cừ cao khoảng 30 m trong khuôn viên Trường tiểu học Thái Hòa A, phường Tân Đông Hiệp, bật gốc, đổ ra hướng cổng trường. Vụ việc làm hàng rào dài khoảng 30 m bị hư hỏng.

Cây xà bật gốc trưa nay tại Trường tiểu học Thái Hòa A. Ảnh: Phước Tuấn

Anh Nam, nhân chứng cho biết cây đổ ngay nơi học sinh thường đứng chờ phụ huynh và mua đồ ăn vặt sau giờ tan học. "Chỉ 15 phút trước khi cây đổ vẫn còn nhiều em qua lại", anh kể.

Lãnh đạo nhà trường cho hay cây xà cừ đã trồng lâu năm, trước mùa mưa đều được cắt tỉa tán để đảm bảo an toàn. Sau sự cố, nhà trường đang cho rà soát, cắt tỉa các cổ thụ còn lại.

Cây xà cừ vẫn xanh tốt, không có dấu hiệu chết trước khi bật gốc. Ảnh: Phước Tuấn

5 năm trước, một cây phượng cũng bật gốc trong khuôn viên Trường tiểu học Thái Hòa A.

Mưa lớn cũng gây ngập ở TP Dĩ An, Biên Hòa cũ; quốc lộ 1K đoạn qua Suối Siệp ùn tắc kéo dài do nước suối dâng cao, ảnh hưởng công trình chống ngập.

Phước Tuấn