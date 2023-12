Cây cảnh mang ý nghĩa sức khỏe, tài lộc năm mới

Cây quất, mai hay đồng tiền, cúc không chỉ đẹp, mang ý nghĩa tài lộc năm mới mà còn nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Nhiều người Việt tin rằng cây cảnh trưng bày ở nhà vào đầu năm giúp không khí trong lành, mang lại sức khỏe tốt, đồng thời gặp thuận lợi, may mắn hơn trong cuộc sống. Với ý nghĩa này, bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, tư vấn một số loại cây vừa mang lại tài lộc, vừa là vị thuốc chữa bệnh, có thể trưng trong nhà dịp đầu năm:

Cây quất (tắc)

Theo quan niệm dân gian, cây quất trĩu quả tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy nhiều thế hệ trong gia đình. Quả vàng chi chít biểu thị sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống.

Cây quất tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ. Ảnh: Đắc Thành

Quất còn có giá trị dinh dưỡng cao, tốt sức khỏe. Quả quất mùi thơm, vỏ có chất dầu cay thơm. Mùi hương của tinh dầu từ cây quất không chỉ giúp không khí dễ chịu mà còn xua đuổi muỗi, côn trùng.

Theo Đông y, quất vị cay ngọt, hơi chua, tính ấm, làm tan đờm, giảm ho, điều hòa khí, kiện tỳ. Ăn quất với lượng đường phèn hợp lý có thể chữa ho hen do phong hàn ở người già. Ăn quất ướp đường có tác dụng khai vị, điều hòa khí.

Đặc biệt, quất giàu vitamin C, đặc tính chống oxy hóa, nâng cao sức đề kháng cơ thể, cải thiện hệ thống miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi vi khuẩn và virus có hại, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau cảm lạnh. Đây là bệnh thường gặp trong dịp Tết khi thời tiết giao mùa đông - xuân.

Cây hoa mai

Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát triển. Theo quan niệm người xưa, hoa mai nở vào ngày Tết đem lại may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, tấn lộc tấn tài. Hương thơm dịu nhẹ của mai cũng giúp giải tỏa căng thẳng, thêm nhiều hứng khởi trong thời điểm bắt đầu năm mới.

Cây hoa mai. Ảnh: Phạm Linh

Theo y học cổ truyền, hoa mai vị ngọt hơi đắng, tính ấm, không độc, dùng để chữa các chứng bệnh như sốt cao, tức ngực, ho, hầu họng sưng đau, chán ăn, chóng mặt. Trong hoa mai chứa nhiều thành phần có tác dụng thúc đẩy quá trình đào thải của hệ bài tiết, bảo vệ gan và mật, ức chế sự hình thành một số loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột như tả, coli hay trực khuẩn lỵ.

Hoa đồng tiền

Đồng tiền là loài hoa nổi bật với sắc màu rực rỡ, từng bông hoa to tròn giống như những đồng tiền xu ngày xưa. Cây cho hoa quanh năm nên mỗi dịp xuân về, nhiều gia đình lựa chọn trưng bày. Hoa mang ý nghĩa tài lộc và may mắn. Trồng hoa đồng tiền giúp gia chủ làm ăn phát đạt, nhiều thành công, giúp hóa giải điềm xấu và mang lại vận may.

Loài hoa này còn có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ hóa chất trichloroethylene và benzen trong nhiều vật liệu gia dụng từ sơn đến sợi tổng hợp. Cúc đồng tiền cũng giải phóng nhiều oxy hơn so với các loại cây trồng trong nhà thông thường, hữu ích cho những người bị rối loạn nhịp thở.

Đông y cho rằng cánh hoa đồng tiền chứa các thành phần thanh nhiệt, phơi khô đun nước uống giúp tiêu đờm, giảm ho hiệu quả.

Hoa đồng tiền mang lại tài lộc, may mắn. Ảnh: Nguyễn Phú Cường

Hoa cúc

Hoa cúc rất ưa ánh sáng mặt trời, nên đặt ở vị trí gần cửa sổ. Loại hoa này có khả năng lọc bỏ độc tố amoniac, benzen thường có trong nhựa, chất tẩy rửa và keo dán.

Theo phong thủy, hoa cúc tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp, trường thọ, phúc lộc và niềm an vui. Do đó, mỗi dịp Tết, người ta đặt những chậu cúc xinh tươi trước cổng và thềm nhà với mong muốn một năm mới dồi dào sức khỏe, tăng thêm phúc lộc.

Một vườn hoa cúc lớn ở Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long

Ngoài ra, hoa cúc còn là vị thuốc nhiều công dụng chữa bệnh. Hoa cúc có nhiều loại khác nhau, thường được dùng nhiều nhất trong y học là cúc hoa vàng và cúc hoa trắng. Trong Đông y, cúc hoa trắng có tác dụng tán phong thanh nhiệt, bình can, minh mục, giải sang độc. Cúc hoa vàng vị đắng cay, tính ôn, tác dụng thanh nhiệt giải độc.

Thúy Quỳnh