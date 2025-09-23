Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung trước ngày thông xe

Cầu dài 2,36 km, rộng 20 m với 4 làn xe, riêng các nhịp chính rộng 23,5 m. Theo kế hoạch, cầu thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9 vừa qua, song đường dẫn lên cầu chưa hoàn thành.

Từ Thanh Hóa trở vào Lâm Đồng có nhiều cầu vượt cửa biển, như cầu Gianh dài 750 m ở Quảng Trị, Cửa Đại dài 1,8 km, cầu Nam Ô dài 320 m ở Đà Nẵng, trong đó cầu vượt cửa biển Thuận An dài nhất.