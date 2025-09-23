Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung trước ngày thông xe

Sau hơn 3,5 năm thi công, cầu vượt cửa biển Thuận An đã gần hoàn thiện. Cầu nằm trong dự án đường bộ ven biển TP Huế với tổng kinh phí giai đoạn 1 hơn 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.
Cầu dài 2,36 km, rộng 20 m với 4 làn xe, riêng các nhịp chính rộng 23,5 m. Theo kế hoạch, cầu thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9 vừa qua, song đường dẫn lên cầu chưa hoàn thành.
Từ Thanh Hóa trở vào Lâm Đồng có nhiều cầu vượt cửa biển, như cầu Gianh dài 750 m ở Quảng Trị, Cửa Đại dài 1,8 km, cầu Nam Ô dài 320 m ở Đà Nẵng, trong đó cầu vượt cửa biển Thuận An dài nhất.
Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2022, cầu vượt cửa biển Thuận An đang dần về đích. Mặt đường đã được kẻ vạch phân làn.
Người dân sống ở hai đầu cầu ở phường Thuận An đi bộ, đạp xe thể dục trên cầu.
Trận bão năm 1904, cửa biển Thuận An bị nước lũ xé toạc hình thành cửa biển mới, chia cắt làng Thai Dương Hạ làm hai phần. Sau hơn 121 năm, người dân sống hai bên cửa Thuận An đã kết nối với nhau bằng cây cầu vượt cửa biển.
Hệ thống trụ cầu vượt cửa biển Thuận An nhìn từ phá Tam Giang. Để thi công trụ cầu, nhà thầu phải khoan cọc nhồi trên cửa biển.
Cầu bắc qua cửa biển Thuận An nhìn từ hướng rừng ngập mặn Rú Chá, địa danh nổi tiếng về du lịch ở phường Hóa Châu.
Ngoài cầu vượt cửa biển Thuận An, giai đoạn 1 tuyến đường ven biển với điểm đầu nút giao ở cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - 49B cũng đang được nhà thầu tập trung thi công. Trong ảnh là tuyến đường ven biển chạy dọc làng Thai Dương Thượng xuyên qua nghĩa trang.
Cầu vượt cửa biển Thuận An hoàn thành sẽ góp phần hình thành tuyến đường du lịch ven biển, kết nối thông suốt với đường bộ ven biển quốc gia. Công trình tạo thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc Nam, tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung.
Trong tương lai, cầu và tuyến đường ven biển sẽ góp phần hình thành quỹ đất ven biển khoảng 1.500 ha để phát triển đô thị, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp đến triển khai dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, resort và dự án phát triển kinh tế - xã hội khác. Video: Võ Thạnh
