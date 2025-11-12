Cầu vượt cao tốc Trung Quốc sập một phần vì lở đất

Cầu vượt Hồng Kỳ trên tuyến cao tốc qua tỉnh Tứ Xuyên đổ sập vì lở đất, giao thông đã được phong tỏa trước đó nên không gây thương vong.

Một phần cây cầu vượt Hồng Kỳ, đoạn gần nhà máy thủy điện Shuangjiangkou, nằm trên Quốc lộ 317 nối tỉnh Tứ Xuyên và khu tự trị Tây Tạng, đổ sập vào ngày 11/11 vì lở đất, theo thông báo từ chính quyền địa phương. Cây cầu được Tập đoàn Cầu Đường Tứ Xuyên hoàn tất thi công hồi đầu năm nay, có tổng chiều dài 758 m.

Cảnh sát thành phố Maerkang cấm phương tiện lưu thông qua cầu từ đêm 10/11, sau khi các đội kiểm tra định kỳ phát hiện vết nứt trên sườn núi và các tuyến đường lân cận, dẫn đến lo ngại về nguy cơ sạt lở diện rộng.

Giới chức địa phương dựng biển cảnh báo và tiến hành sơ tán xe cộ. Đến 23h, toàn bộ xe bị kẹt đã được di dời.

Sập cầu vượt Trung Quốc vài tháng sau khánh thành Cầu vượt Hồng Kỳ qua tỉnh Tứ Xuyên đổ sập một phần ngày 11/11. Video: X/GlobalTimes

Tình trạng địa chất ở sườn núi xấu đi, gây ra lở đất và phá hủy phần cầu dẫn và nền đường vào chiều 11/11, trước khi phần ở hữu ngạn của cầu đổ sập, tạo ra cột khói bụi lớn. Giới chức địa phương cho biết không ghi nhận thương vong trong sự việc.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn nguồn cơ quan giao thông và cảnh sát địa phương cho hay hiện tượng biến dạng địa chất ở bờ phải cầu Hồng Kỳ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sụp đổ phần nền và mố cầu. Giới chức địa phương không đề cập lỗi thiết kế hay cấu trúc công trình.

Hiện chưa rõ thời điểm giao thông trên tuyến cao tốc được khôi phục, các phương tiện được yêu cầu di chuyển theo lộ trình thay thế do chính quyền thông báo.

Thanh Danh (Theo Reuters, China Daily, AA)