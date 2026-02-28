Cầu thủ Việt Nam lớn tuổi nhất và thấp nhì Asian Cup nữ 2026

Việt Nam có tuổi trung bình cao nhất và thấp thứ hai trong 12 đội tuyển tham dự Asian Cup nữ 2026 ở Australia.

Tuổi trung bình của Việt Nam là 27,8. Xếp sau là Trung Quốc (27,7), Iran (27,5) và Australia (27,1). Các đội còn lại không chạm mốc 27, trong đó Bangladesh là đội duy nhất có tuổi trung bình dưới 20 (19,9).

Cầu thủ lớn tuổi nhất gọi tên Raha Yzdani của Iran khi sinh ngày 1/7/1987. Trẻ nhất là Alpi Akter của Bangladesh khi là người duy nhất sinh năm 2010 dự giải.

Thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng (giữa) là cầu thủ Việt Nam cao nhất, với 169 cm, dự Asian Cup nữ 2026 ở Australia. Ảnh: VFF

Tân binh Bangladesh cũng là đội duy nhất không có cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về trước. Trong khi đó, Việt Nam có 11 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Theo sau là Iran (10), Australia (9), Trung Quốc và Đài Loan (7).

Lớn tuổi nhất Việt Nam là Huỳnh Như và Trần Thị Thu, cùng sinh năm 1991. Những cái tên còn lại là Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu Thảo, Khổng Thị Hằng (1993), Phạm Hải Yến, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Bích Thùy (1994), Thái Thị Thảo và Hoàng Thị Loan (1995).

Chiều cao trung bình của 26 cầu thủ Việt nam là 160,5 cm, chỉ xếp trên Bangladesh (148,7). Nhóm 5 đội cao nhất là Trung Quốc (170,5), Australia (169,3), Hàn Quốc (168), Iran (166,2) và Triều Tiên (165,5).

Cầu thủ cao nhất của Việt Nam là thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng, với 169 cm. Trong khi đó, thủ môn Chen Chen (Trung Quốc) cao nhất giải khi đạt 185 cm, còn Mile Akter (Bangladesh) cao 139 cm – thấp nhất giải. Đại diện Nam Á cũng sở hữu 16 cầu thủ cao dưới 150 cm, và được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ to cao từ Trung Quốc, Uzbekistan và Triều Tiên ở bảng B.

Tuổi và chiều cao trung bình 12 đội tuyển dự Asian Cup nữ 2026 Thứ tự Đội Tuổi TB Đội Chiều cao TB (cm) 1 Việt Nam 27,8 Trung Quốc 170,5 2 Trung Quốc 27,7 Australia 169,3 3 Iran 27,5 Hàn Quốc 168 4 Australia 27,1 Iran 166,2 5 Hàn Quốc 26,4 Triều Tiên 165,5 6 Đài Loan 26,3 Nhật Bản 164,8 7 Nhật Bản 26 Uzbekistan 164,3 8 Uzbekistan 25,6 Philippines 164 9 Ấn Độ 24,2 Đài Loan 162,8 10 Philippines 23,7 Ấn Độ 161,7 11 Triều Tiên 22,4 Việt Nam 160,5 12 Bangladesh 19,9 Bangladesh 148,7

Việt Nam và Bangladesh cũng là hai đội có toàn bộ cầu thủ thi đấu trong nước. Australia dẫn đầu với 23 trong 26 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, tại Anh, Mỹ, Thụy Điển, Italy, Canada, Đức. Xếp sau là Nhật Bản (22) và Philippines (20).

Triều Tiên có Ri Song-a chơi cho Sanfrecce Hiroshima ở Nhật Bản. Ấn Độ có Aveka Singh (Naestved, Đan Mạch), Manisha (Alianza Lima, Peru). Trong khi đó, Maryam Yektaei của Iran chơi cho Energa Stomilanki Olsztyn (Ba Lan), còn Asadova Dilrabo của Uzbekistan chơi cho Zvezda (Nga).

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội chia làm ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt đối đầu Ấn Độ (4/3), Đài Loan (7/3) và Nhật Bản (10/3).

Đây là lần thứ 21 vòng chung kết Asian Cup nữ được tổ chức. Nhật Bản dẫn đầu với 18 lần tham dự, trong đó vô địch năm 2014 và 2018. Trung Quốc dẫn đầu với 9 lần đăng quang, với bảy lần liền từ năm 1986 đến 1999, cùng năm 2006 và 2022. Trong khi đó, Đài Loan và Triều Tiên có ba lần lên ngôi, còn Australia, Thái Lan và New Zealand là một lần.

Asian Cup nữ 2026 cũng được tính là vòng loại World Cup nữ 2027. Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức. Bốn đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Bảng A Bảng B Bảng C Australia Triều Tiên Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc Việt Nam Iran Uzbekistan Ấn Độ Philippines Bangladesh Đài Loan

Hiếu Lương