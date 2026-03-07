Cầu thủ Việt kiều gieo sầu cho HAGL

Gia LaiTiền vệ người Australia Khoa Ngô ghi bàn duy nhất giúp CLB Công an TP HCM thắng HAGL 1-0 ở vòng 15 V-League 2025-2026, tối 7/3.

Phút 45, trận đấu trên sân Pleiku, từ đường kiến tạo của Makrillos Peter, bóng xuyên hàng thủ HAGL. Khoa Ngô thoát xuống đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Trần Trung Kiên.

Trước đó, Khoa Ngô cũng kiến tạo bên trong vòng cấm cho Makrillos nhưng cú sút ở cự ly 5 mét của tiền đạo đội khách bị Trung Kiên đổ người phá ra. Sang hiệp hai, Khoa Ngô cũng tiếp tục đe dọa khung thành HAGL bằng cú sút căng nhưng không thắng được bị thủ môn chủ nhà.

Khoa Ngô (giữa) mừng bàn thắng duy nhất giúp Công an TP HCM thắng HAGL 1-0 ở vòng 15 V-League 2025-2026, tối 7/3. Ảnh: Thanh Hóa

Khoa Ngô tên thật là Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006, tại thành phố Perth, Australia - nơi tuyển nữ Việt Nam đang tham dự VCK Asian Cup. Cầu thủ 21 tuổi có bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh cao 1,65 m, nặng 65 kg, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh với tốc độ, kỹ thuật khéo léo.

Khoa Ngô trưởng thành từ học viện Perth Glory, sau đó thi đấu chuyên nghiệp từ 19 tuổi. Anh là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu và ghi bàn tại A-League (giải VĐQG Australia. Sau 26 trận khoác áo Perth Glory, đầu năm 2026, Khoa Ngô về Việt Nam thi đấu cho CA TP HCM.

Anh ghi bàn đầu tiên cho đội bóng ngành công an ở vòng 12, ấn định chiến thắng 2-1 trước chủ nhà PVF-CAND. Pha ghi bàn vào lưới HAGL hôm nay là bàn thứ hai, đồng thời giúp CA TP HCM chấm dứt hai trận thua liên tiếp và leo lên top 4. "Hai trận trước, chúng tôi không gặp may. Còn trận này, đội bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi bàn và có ba điểm. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc với điều này", Khoa Ngô chia sẻ sau trận.

Trái với Khoa Ngô, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh để lại sự thất vọng khi sở hữu hai cơ hội dứt điểm cận thành ở cự ly 2 mét nhưng đều không thắng được thủ môn Trung Kiên. Ngược lại, sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang cũng góp phần không nhỏ mang về chiến thắng cho đội khách.

Vòng 16, CA TP HCM về sân nhà tiếp PVF-CAND, còn HAGL làm khách Đà Nẵng.

Đức Đồng