Cầu thủ trẻ Việt Nam gửi thông điệp 'xin cha bỏ bia'

Hà NộiLý Trung Hiếu gây chú ý với thông điệp đặc biệt gửi đến bố ruột, ở trận Hà Nội thắng Hoài Đức 6-0 tại vòng ba giải U14 các CLB chuyên nghiệp phía Bắc 2025.

Trong trận đấu trên sân Hòa Phát hôm 25/10, Lý Trung Hiếu không trực tiếp ghi bàn. Nhưng tận dụng cơ hội mừng bàn thắng cùng đồng đội, hậu vệ sinh năm 2011 chạy về góc khán đài có ống kính máy ảnh rồi vén áo thi đấu để lộ dòng chữ "Xin cha bỏ bia" ghi trên áo lót.

Trung vệ Hà Nội Lý Trung Hiếu mừng bàn với thông điệp "xin cha bỏ bia" trong trận thắng Hoài Đức 6-0 ở vòng 3 giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025, tại sân Hòa Phát, Hà Nội ngày 25/10/2025. Ảnh: Giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc

Hiếu cho biết, trước trận đã gọi điện về hỏi thăm gia đình và được biết bố có dấu hiệu bệnh gan và tiểu đường, hậu quả của thói quen uống bia nhiều năm. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ trẻ, đồng thời thôi thúc cậu làm một điều gì đó có sức tác động lớn để thay đổi suy nghĩ của bố và những người xung quanh.

"Tôi cảm thấy rất buồn, chỉ mong bố dừng uống bia để ổn định lại sức khỏe. Vì vậy tôi mới nghĩ ra cách đó", Trung Hiếu nói. "Trước trận, đồng đội giúp tôi chuẩn bị áo và thống nhất ai ghi bàn thì sẽ ăn mừng cùng để gửi thông điệp".

Hậu vệ 14 tuổi cảm thấy vui khi hình ảnh đó đã đến được gia đình, và bố hứa hẹn sẽ hạn chế sử dụng đồ uống có cồn.

Trao đổi với VnExpress, ông Lý Thanh Loan, bố Trung Hiếu, rất bất ngờ trước hành động của con trai. Ông cho biết không nghiện thuốc lá và rượu, nhưng có thói quen uống bia do văn hóa ẩm thực. Bên cạnh đó, gia đình cũng mở quán bán đồ hải sản nên nhiều lúc khó tránh khỏi tụ tập bạn bè, hay mời khách.

"Sau những gì con trai làm, tôi thấy phải nhìn nhận lại bản thân vì gia đình", ông Loan cho hay. "Tôi mở quán, cũng ham vui nên khó tránh khỏi việc uống bia nhưng sẽ cố gắng hạn chế tối đa".

Lý Trung Hiếu sinh tại TP HCM, nhưng bén duyên với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội từ 10 tuổi. Cậu thần tượng Sergio Ramos nên chọn vị trí trung vệ, và cũng đang là một trong những người sở hữu thể hình tốt nhất lứa U14 tại Trung tâm.

Trung Hiếu cũng bày tỏ quyết tâm làm việc chăm chỉ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, không phụ sự kỳ vọng của gia đình.

Tại giải bóng đá U14 các CLB chuyên nghiệp phía Bắc 2025, Hà Nội đang dẫn đầu với ba trận toàn thắng, trước Công an Hà Nội (3-0), Hải Phòng (3-1) và Hoài Đức (6-0). Ngoài ra, giải còn có sự tham dự của PVF, SLNA, Thể Công và Thanh Hóa.

Đây là lần đầu giải đấu được tổ chức. Mục tiêu là tạo sân chơi và tăng số trận thi đấu mỗi năm cho cầu thủ trẻ. LĐBĐ Việt Nam (VFF) kỳ vọng giải đấu sẽ phát triển ra toàn quốc trong những năm tới.

Hiếu Lương