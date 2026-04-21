Cầu thủ trẻ Indonesia xin lỗi vì 'làm hoen ố danh tiếng ĐTQG'

IndonesiaFadly Alberto Hengga của Bhayangkara nhận lỗi sau khi cú kungfu vào lưng cầu thủ Dewa United ở giải bóng đá U20 Indonesia hôm 19/4.

"Tôi xin lỗi vì những hành động đã làm hoen ố danh tiếng đội tuyển quốc gia Indonesia", Fadly nói với CNN Indonesia. "Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự phẫn nộ cho người hâm mộ Indonesia".

Ở trận thua Dewa United 1-2, nhiều thành viên của Bhayangkara FC cảm thấy bất bình, khi cho rằng đối phương ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng vẫn được trọng tài công nhận. Căng thẳng càng tăng cao sau một pha phạm lỗi dẫn đến ẩu đả giữa cầu thủ và quan chức đôi bên. Trong cơn hỗn loạn, Fadly bất ngờ tung cú đá kiểu kungfu vào lưng khiến một cầu thủ Dewa United đập mạnh người xuống đất.

Hành vi bạo lực của cầu thủ 18 tuổi gây bức xúc, và được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội ở Indonesia.

Fadly từng nổi tiếng với bàn quyết định giúp đội nhà hạ Honduras 2-1 ở lượt cuối bảng H giải U17 World Cup 2025, cũng là chiến thắng duy nhất của Indonesia sau hai lần dự giải. Anh từng được triệu tập lên đội U20 quốc gia.

Ở đợt tập trung sắp tới, Fadly vốn nằm trong danh sách sơ bộ. Nhưng với hành động bạo lực vừa qua, nhiều khả năng tài năng này không được triệu tập. Bên cạnh án kỷ luật nội bộ từ Bhayangkara, truyền thông Indonesia cho rằng LĐBĐ Indonesia (PSSI) có thể cấm Fadly thi đấu nhiều tháng.

"Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Tôi hứa sẽ không lặp lại những hành động như vậy", Fadly cho hay.

Ngoài tranh cãi ở bàn thứ hai của Dewa, Fadly Alberto cho biết chỉ cố gắng can ngăn khi xô xát xảy ra. Tuy nhiên, anh đã bị tấn công trước và nhận những lời chửi mắng. "Tôi bị gọi là 'quái vật', 'thằng khốn nạn' dẫn đến bức xúc. Tôi không chắc ai đã nói nhưng tôi đã túm lấy một cầu thủ đối phương", Fadly cho biết.

Fadly Alberto Hengga (áo hồng phải) của Bhayangkara FC tấn công một cầu thủ Dewa United trên ghế dự bị.

Hai cầu thủ khác của Bhayangkara cũng bị tố cáo có hành vi bạo lực. Ahmad Catur Prasetyo tấn công một thành viên Dewa dù người này đã giơ tay van xin, trong khi Aqilah Lissunnah Aljundi đá vào bụng một cầu thủ Dewa.

Chủ tịch Dewa United Ardian Satya Negara cho biết ông thất vọng với sự việc, và tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý để răn đe những người liên quan.

Trong tối qua, Bhayangkara cũng đưa ra tuyên bố chính thức trên trang Instagram của CLB. Đội bóng khẳng định không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào, đồng thời lên án hình thức khiêu khích và phân biệt chủng tộc. Đội kiên quyết thông qua quy trình kỷ luật nội bộ theo quy định hiện hành và đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn

"Chúng tôi đang thu thập bằng chứng để gửi cho các cơ quan chức năng có hành động chuyên nghiệp và công bằng", thông báo của Bhayangkara có đoạn. "Chúng tôi kêu gọi các bên duy trì tinh thần thể thao và đề cao các giá trị fair-play trong bóng đá".

