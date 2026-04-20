IndonesiaTiền đạo Fadly Alberto Hengga có hành vi phi thể thao trong vụ ẩu đả sau trận Dewa United thắng Bhayangkara FC 2-1 chiều 19/4 ở giải U20 Indonesia 2025-2026 chiều 19/4.

Sau khi trọng tài thổi hết giờ, một số cầu thủ đôi bên đã xảy ra xô xát, với những tình huống thô bạo. Trong đó, Fadly bay người, đá kiểu kungfu vào lưng, khiến một cầu thủ Dewa đập mạnh người xuống đất. Một số cầu thủ Dewa sau đó đuổi theo đòi ăn thua với Fadly.

Tình huống thô bạo của Fadly gây bức xúc sau khi được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, tiền đạo sinh năm 2008 nổi tiếng khi ghi bàn quyết định giúp Indonesia hạ Honduras 2-1 ở lượt cuối bảng H U17 World Cup 2025. Dù dừng bước từ vòng bảng, đây vẫn là chiến thắng đầu tiên của Indonesia sau hai lần dự giải. Bên cạnh đó, Fadly còn từng được triệu tập lên đội tuyển U20 Indonesia.

Cầu thủ trẻ Indonesia đá kungfu vào lưng đối phương Tình huống Fadly Alberto Hengga của Bhayangkara FC tung cú đá kiểu Kungfu vào lưng cầu thủ Dewa United tại giải bóng đá U20 Indonesia - EPA Super League U20 2025-2026, chiều 19/4/2026. Video: Instagram/smgfootball

Bên cạnh Fadly, hai cầu thủ khác của Bhayangkara cũng bị tố cáo có hành vi bạo lực. Ahmad Catur Prasetyo tấn công một thành viên Dewa đã giơ tay van xin, trong khi Aqilah Lissunnah Aljundi đá vào bụng một cầu thủ Dewa. Một số HLV cũng được cho tham gia đánh nhau.

Chủ tịch Dewa United, Ardian Satya Negara thất vọng với sự việc. "Giải đấu dành cho thanh thiếu niên học hỏi chứ không phải đấu trường bạo lực", ông nói với Bola. "CLB cần có trách nhiệm giáo dục đạo đức và luân thường đạo lý, thay vì chỉ gây áp lực buộc cầu thủ phải thắng".

Vị này tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý để răn đe những người liên quan. "Tôi sẽ khởi kiện tất cả những người gây ra bạo lực. Không chỉ có cầu thủ, các HLV cũng tham gia đánh nhau. Hãy để đây là bài học cho mọi người", ông Ardian nói thêm.

Fadly Alberto Hengga (áo hồng) của Bhayangkara FC tấn công một cầu thủ Dewa United trên ghế dự bị.

Aqilah Lissunnah Aljundi của Bhayangkara FC đá vào bụng một cầu thủ Dewa United. Ảnh: Bola

Trong khi đó, HLV trưởng U20 Indonesia Nova Arianto cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nếu liên quan đến cầu thủ trong danh sách triệu tập lên đội tuyển. "Cầu thủ của ĐTQG càng phải làm gương cho những người khác. Hãy luôn tôn trọng mọi người trên sân", Nova cho hay.

Vấn đề bạo lực trong và ngoài sân cỏ đã đeo bám bóng đá Indonesia từ lâu, đến mức đội khách đôi khi được hộ tống đến sân của đội chủ nhà trên những chiếc xe bọc thép. Cảnh sát chống bạo động thường được triển khai trong các trận đấu giữa những đối thủ truyền kiếp.

Giải bóng đá U20 Indonesia hay EPA Super League U20 được tổ chức lần đầu vào năm 2019, đến nay là kỳ thứ tư. Thành phần tham gia là các đội U20 thuộc các CLB đang dự giải vô địch quốc gia Indonesia – BRI Super League.

18 đội chia thành hai bảng, để thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà và sân khách. Đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào chung kết.

Mùa giải 2025-2026 diễn ra từ 11/10/2025 đến 3/5/2026. Bhayangkara đang đứng nhì bảng A với 31 điểm sau 14 trận, kém Persija 2 điểm và thi đấu nhiều hơn hai trận. Dewa United đứng thứ 5 với 18 điểm và mới đá 12 trận.

Trung Thu tổng hợp