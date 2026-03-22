Cầu thủ Real từng bị loại vì đá trúng Ronaldo

Tây Ban NhaManu Hernando phải rời đội một Real Madrid năm 2017 ngay sau pha va chạm với siêu sao của đội bóng lúc đó - Cristiano Ronaldo.

Hernando trưởng thành từ lò đào tạo của Real. Năm 2017, trung vệ người Tây Ban Nha chơi cho đội B và có cơ hội tập luyện với đội một. Nhưng trong một buổi tập, diễn ra vào tháng 3 năm đó, anh va chạm mạnh với Ronaldo.

"Tôi vô tình đá trúng Cristiano", Hernando kể lại trên kênh Cadena Ser hôm 21/3. "Tôi không cố ý đưa chân vào. Nhưng khi anh ấy sắp va chạm với tôi, tôi ngã xuống, anh ấy chạm bóng một chút, rồi tôi đá trúng gân Achilles của anh ấy một cú rất mạnh. Lúc đó tôi nghĩ: 'Ôi trời, mình đã gây ra chuyện gì thế này".

Hernando chơi cho đội B Real từ năm 2017 đến 2020. Ảnh: Real

Sau tai nạn đó, trung vệ sinh năm 1998 phải trở về đội B. Anh không còn được tập lại với đội một cho đến khi siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển sang Juventus hồi hè 2018.

"Khi đó, người ta đồn rằng một cầu thủ trẻ hủy hoại sự nghiệp của bản thân, và tôi không bao giờ được trở lại đội một nữa. Đó là chuyện vớ vẩn", Hernando nói thêm.

Hernando sau này vẫn chơi cho đội B và tập với đội một Real đến năm 2020. Sau đó, anh gia nhập Racing Santander, Ponferradina, Tonleda và Amorebieta. Từ 2024, anh trở lại Racing Santander chơi tại giải hạng Hai. Hernando có bốn lần khoác áo tuyển U16 và U19 Tây Ban Nha.

Trái lại, Ronaldo là cầu thủ lập công nhiều nhất lịch sử Real, với 450 bàn. Trong 9 năm gắn bó, anh giúp Real giành bốn Champions League và hai La Liga. Sau khi rời sân Bernabeu, Ronaldo chơi cho Juventus ba mùa, rồi trở lại Man Utd vào năm 2021. Từ đầu 2023, siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr. Hiện anh giữ kỷ lục ghi 965 bàn, hơn người xếp thứ hai Lionel Messi 65 bàn.

Thanh Quý (theo Cadena Ser)