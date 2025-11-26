Cầu thủ Real chia phe vì HLV Alonso

Tây Ban NhaReal Madrid bắt đầu rạn nứt nội bộ sau ba trận liên tiếp không thắng, gồm trận thua Liverpool, hòa Rayo Vallecano và Elche.

Theo nhà báo Arancha Rodriguez của đài COPE, không khí phòng thay đồ Real đang trở nên căng thẳng, chủ yếu liên quan đến triết lý của HLV Xabi Alonso và quan hệ với các cầu thủ.

"Có những cầu thủ không tin vào ý tưởng của HLV", Rodriguez tiết lộ. "Những bất đồng càng thêm trầm trọng khi kết quả của đội không ưng ý. Nội bộ Real nhạy cảm hơn nhiều mỗi khi thành tích đi xuống".

HLV Xabi Alonso trong trận gặp Atletico trên sân Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Theo COPE, có ít nhất sáu cầu thủ đang không hài lòng với cách Alonso vận hành đội bóng cũng như vai trò của họ, gồm Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo Goes, Brahim Diaz, Endrick và Ferland Mendy. Đây chủ yếu là nhóm cầu thủ tấn công hoặc có ảnh hưởng trong đội hình những mùa gần đây. Họ vốn quen hệ thống của Carlo Ancelotti trước khi Alonso lên nắm quyền.

Vinicius và Rodrygo bị cho là gặp khó khi phải thích nghi với cấu trúc tấn công mới và cách xoay vòng cầu thủ. Valverde không hài lòng khi phải đảm nhiệm nhiều vai trò trái sở trường, như hậu vệ phải. Diaz và Endrick cảm thấy sự cạnh tranh vị trí quá lớn, còn Mendy lo ngại việc Alonso ưu tiên thử nghiệm hàng thủ bằng những gương mặt trẻ hơn.

Ngược lại, Arancha nói rằng các cầu thủ như Thibaut Courtois, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Kylian Mbappe cùng hai cầu thủ trẻ Dean Huijsen và Alvaro Carreras lại ủng hộ thầy mới. Họ được đánh giá phù hợp hơn với cách vận hành của Alonso, và hài lòng với vị trí hiện tại.

Courtois cho biết Ancelotti giống như một người cha, người ông. Còn Alonso là mẫu HLV hiện đại, có kỷ luật hơn. Với HLV người Tây Ban Nha, cầu thủ nào cũng có thể bị thay thế.

Mbappe có phong độ cao với 18 bàn chỉ sau 17 trận mùa này. Vinicius mới ghi 5 bàn, còn Rodryogo thậm chí tịt ngòi trong 14 trận mùa này. Endrick thì mới được chơi 11 phút, trong khi Diaz mất suất chính vào tay Arda Guler và Franco Mastantuono.

Sự phân hóa đội bóng khiến áp lực đè lên Alonso trong giai đoạn nhạy cảm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải xử lý vấn đề niềm tin và sự đồng thuận trong phòng thay đồ. Nhiều HLV Real từng không giải được bài toán này và sớm phải chia tay đội bóng. Vì thế, nhiệm vụ trước mắt của ông ngoài chiến thuật, còn là tài dụng nhân.

Hoàng An (theo Managing Madrid)