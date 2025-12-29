Cầu thủ nữ Hong Kong phải thay đồ trong nhà vệ sinh nam

Hong KongHLV tuyển nữ Hong Kong Ricardo Rambo phẫn nộ khi các học trò bị sắp xếp thi đấu ở địa điểm nghèo nàn và thậm chí phải thay đồ trong nhà vệ sinh nam.

Trước trận đấu tranh Cup Quảng Đông - Hong Kong lần thứ bảy, HLV Ricardo Rambo công khai chỉ trích điều kiện tổ chức dành cho đội nhà. Nhà cầm quân này không hài lòng ngay từ khi biết địa điểm thi đấu, và sự bức xúc càng gia tăng khi chứng kiến khu vực thay đồ của các cầu thủ.

Cuối tuần qua, trong khi đội tuyển nam Hong Kong thi đấu với Trung Quốc tại sân sân vận động Quốc gia Hong Kong, đội nữ lại phải ra sân tại Công viên Kowloon Bay - một địa điểm kém điều kiện hơn - và thậm chí bị buộc thay đồ trong nhà vệ sinh nam.

Bài đăng của HLV Ricardo Rambo trên mạng xã hội X.

Ricardo Rambo, người từng nhiều lần công khai chỉ trích LĐBĐ Hong Kong (HKFA), đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội X. Ông đăng kèm hình ảnh phụ kiện thi đấu của các cầu thủ được đặt trên bàn ngay trước các bồn tiểu bẩn.

Dưới dòng tiêu đề "Cơ hội bình đẳng? Đối xử bình đẳng??? Đáng ghê tởm!", HLV này đặt câu hỏi: "Đây có phải là phòng thay đồ phù hợp cho một đội tuyển nữ quốc gia trong một trận đấu Cup trên sân nhà quan trọng hay không?".

Sau đó, ông viết thêm một dòng ngắn: "Bình đẳng ở đâu?"

Ba ngày trước trận, Rambo cũng đặt vấn đề về mức độ hỗ trợ dành cho tuyển nữ Hong Kong. Trong một bài đăng khác, ông nhấn mạnh thành tích 6 chiến thắng trong 11 trận đấu của đội trong năm nay, gọi đó là "hành trình của sự nỗ lực và quyết tâm".

"Tuy có tài năng và đam mê, bóng đá nữ vẫn thiếu sự hỗ trợ xứng đáng. Chúng tôi đã mệt mỏi khi phải đấu tranh cho cơ hội bình đẳng", ông viết, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về địa điểm thi đấu. HKFA từ chối bình luận về những phát biểu này.

Sự việc cũng làm dấy lên những tranh luận rộng hơn về vấn đề bình đẳng giới trong thể thao, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh bóng đá nữ đang được thúc đẩy phát triển tại nhiều quốc gia và khu vực, điều kiện thi đấu và sinh hoạt tối thiểu dành cho các đội tuyển nữ tiếp tục là vấn đề được quan tâm.

Những khác biệt trong cách bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và điều kiện hậu cần giữa đội nam và đội nữ, nếu tồn tại, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, hiệu quả thi đấu cũng như nỗ lực phát triển bền vững của bóng đá nữ.

Hồng Duy (theo SCMP)