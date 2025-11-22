Cầu thủ Nhật Bản bị 'đấm' khi bắt tay đồng nghiệp Triều Tiên

QatarLĐBĐ Nhật Bản (JFA) đề nghị FIFA điều tra Triều Tiên, sau màn bắt tay gây sốc ở vòng 1/8 U17 World Cup 2025, tối 18/11.

Trước trận đấu, theo thông lệ, cầu thủ hai đội và trọng tài sẽ bắt tay, hoặc đập hay đấm tay nhẹ thay cho lời chào. Nhưng trên sân số 4 ở Học viện Aspire tại Qatar, các cầu thủ Triều Tiên lại dùng lực quá mạnh như thể đang đánh các cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, trọng tài không có động thái can thiệp.

Hành động này lập tức được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Truyền thông thế giới miêu tả đây là hành vi thiếu fair-play, thậm chí có phần thù địch.

Màn bắt tay như đấm của U17 Triều Tiên với Nhật Bản Màn bắt tay trước trận giữa Nhật Bản và Triều Tiên ở vòng 1/8 U17 World Cup 2025, trên sân số 4 Học viện Aspire, Qatar ngày 18/11/2025.

Truyền thông Nhật Bản cho biết JFA đã gửi video về đoạn bắt tay lên FIFA. "Chúng tôi muốn FIFA đưa ra quyết định", một đại diện JFA nói với báo Nhật Bản Chunichi. Liên đoàn được cho chờ FIFA xử phạt Triều Tiên, nếu không sẽ có hành động phản đối và khiếu nại cụ thể.

Đây không phải lần đầu các đội tuyển của Triều Tiên gây tranh cãi khi đối đầu Nhật Bản. Ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2023 tại Trung Quốc, một cầu thủ Triều Tiên có hành động dọa đánh nhân viên y tế Nhật Bản, khi người này vừa chăm sóc và mang nước cho cầu thủ. Trọng tài Rustam Lutfullin phải can thiệp và rút thẻ vàng cảnh cáo. Trận này kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Nhật Bản.

Cầu thủ Triều Tiên dọa đánh nhân viên Nhật Bản Cầu thủ Triều Tiên dọa đánh nhân viên Nhật Bản ở tứ kết môn bóng đá ASIAD 2023 tại Trung Quốc.

Đến vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á hồi tháng 3/2024, Triều Tiên từ chối tổ chức trận đấu với Nhật Bản, tại thủ đô Bình Nhưỡng, như kế hoạch. Phía Triều Tiên giải thích rằng họ lo ngại về nguy cơ bệnh truyền nhiễm, ám chỉ số ca nhiễm độc liên cầu khuẩn hay còn gọi là "bệnh ăn thịt người", đang tăng cao ở Nhật Bản.

Trước đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đề xuất Triều Tiên xử lý bằng phương án chọn một địa điểm trung lập để tổ chức thay thế, nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, AFC tuyên bố trận đấu sẽ không diễn ra như dự kiến do những tình huống phát sinh khó lường, còn quyết định cuối cùng thuộc về LĐBĐ thế giới (FIFA). Sau khi xem xét sự việc, FIFA quyết định xử Triều Tiên thua 0-3 do tự ý hủy trận đấu mà không có lý do chính đáng.

Trận đấu ở vòng 1/8 U17 World Cup 2025 giữa hai đội diễn ra quyết liệt, với hai cầu thủ Triều Tiên nhận thẻ vàng. Tiền đạo Nhật Bản Jelaini Ren MgGhee mở tỷ số ở phút thứ 6, trước khi Gwang Ri-hyok gỡ hòa ở phút 67.

Cầu thủ Triều Tiên (áo đỏ) va chạm với Nhật Bản, trong trận hòa 1-1 rồi thua luân lưu 4-5 ở vòng 1/8 U17 World Cup 2025, trên sân Học viện Aspire, Qatar ngày 18/11/2025. Ảnh: Aflo.

Sau thời gian chính thức, hai đội vào loạt luân lưu. Han Il-bok sút trượt ở lượt hai khiến Triều Tiên thua chung cuộc 4-5. Trợ lý trọng tài cũng phải can thiệp khi cầu thủ đôi bên lời qua tiếng lại ở giữa sân.

Trước khi vào vòng 1/8, Nhật Bản đứng đầu bảng B, lần lượt thắng Morocco 2-0, hòa New Caledonia 0-0 và thắng Bồ Đào Nha 2-1. Trong khi đó, Triều Tiên lần lượt thắng El Salvador 5-0, hòa Đức 1-1 và thua Colombia 0-2, nhưng vẫn là một trong tám đội đứng thứ ba thành tích tốt nhất.

Đến vòng 1/16, Triều Tiên thắng Venezuela thắng 2-1, còn Nhật Bản hạ Nam Phi 3-0. Nhật Bản là đại diện châu Á duy nhất vào tứ kết, nhưng thua Áo 0-1.

Áo sẽ gặp Italy ở bán kết, còn Bồ Đào Nha đấu Brazil vào ngày 24/11. Chung kết và trận tranh hạng ba diễn ra ba ngày sau.

Trung Thu tổng hợp