Cầu thủ Ngoại hạng Anh khỏe hơn người thường bao nhiêu?

Theo thử nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu của tạp chí Mỹ The Athletic, thể lực của một người bình thường hầu như thấp hơn mức trung bình của các cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Beto (trái) đánh đầu trong trận Everton gặp Leeds trên sân Elland Road, thành phố Leeds, hạt West Yorkshire, Vương Quốc Anh, vòng một Ngoại hạng Anh tối 18/8/2025. Ảnh: Reuters

Một cú nhảy, một pha bứt tốc hay đơn giản chỉ là động tác xoay người đổi hướng đều có thể được dùng làm thước đo thể chất của các cầu thủ Ngoại hạng Anh. Nhưng câu hỏi làm thế nào để biết cầu thủ có đủ sức khỏe để chơi ở Ngoại hạng Anh không, lại phức tạp hơn nhiều.

Trước hết, thể lực không chỉ là sức mạnh cơ bắp. Nó bao gồm sức mạnh, sức bền, tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và khả năng bùng nổ. Cầu thủ không kiểm tra thể lực theo kiểu nâng tạ hay chạy máy như người bình thường. Mọi bài kiểm tra thể lực cầu thủ đều mô phỏng chuyển động trong bóng đá, từ bật nhảy, đổi hướng cho đến khả năng chịu va chạm.

Để lý giải sự khác biệt này, Athletic đã nhờ một công ty từng làm việc với hơn nửa CLB Ngoại hạng Anh, kiểm tra sức khỏe phóng viên Eduardo Tansley theo đúng tiêu chuẩn cầu thủ. Eduardo, 24 tuổi, từng ăn tập ở học viện bóng đá Lincoln City và vẫn chơi bóng đá năm người mỗi tuần. Vì thế, anh có nền tảng tốt hơn người bình thường.

Buổi đánh giá diễn ra tại Pennyhill Park, trung tâm huấn luyện của tuyển rugby Anh.

Bài đầu tiên là chuỗi động tác di chuyển, như chùng chân (lunge) kết hợp xoay người, giữ thăng bằng với một chân. Mục tiêu là làm nóng cơ thể, đo độ linh hoạt, sự ổn định và khả năng kiểm soát thân dưới. Sau khi Eduardo hoàn thành các bài tập khởi động này, mồ hôi của anh đã vã ra trên trán.

Tiếp theo, Eduardo bước lên một tấm cảm biến lực VALD (Vertical Assessment of Landing Dynamics), trông giống như chiếc cân lớn. Đây là công cụ nhiều CLB dùng để phân tích sức bật, tính đối xứng giữa chân trái và phải. Eduardo được yêu cầu nhảy theo bốn kiểu khác nhau, như hai tay chống hông, nhảy theo phương thẳng đứng.

Kết quả, cú nhảy cao nhất của anh đạt 33,7 cm, thấp hơn mức trung bình của cầu thủ Ngoại hạng Anh (39 cm) và cách xa nhóm 5% xuất sắc (trên 48 cm).

Chỉ số sức mạnh phản ứng (RSI) cũng được đúc kết từ bài kiểm tra này, tính theo kết quả của chiều cao nhảy chia cho thời gian bật nhảy. Đây là yếu tố quyết định khả năng bứt tốc và đổi hướng của cầu thủ. Chỉ số này của Eduardo là 0,51, trong khi trung bình cầu thủ Ngoại hạng đạt 0,70.

Sang bài kiểm tra nhảy tại chỗ liên tục 10 lần, Eduardo được yêu cầu giữ hai tay chống nạnh, nhảy sao cho thời gian tiếp xúc mặt đất ít nhất có thể, nhưng vẫn phải đạt độ cao tối đa. Thời gian tiếp xúc trung bình của Eduardo khá tốt, 0,179 giây, so với trung bình Ngoại hạng 0,170 giây. Chỉ số RSI của Eduardo là 1,98, chỉ bằng hai phần ba so với chuẩn của cầu thủ chuyên nghiệp (3,0 - 3,5), vì anh không đạt độ cao như các cầu thủ. Nói cách khác, anh chưa đủ mạnh để biến sức bật thành tốc độ hữu dụng trong thi đấu.

Ở phần kiểm tra sức mạnh tĩnh với máy VALD Force Frame, các nhóm cơ hông, háng, bắp chân của Eduardo được đo riêng biệt để phát hiện mất cân đối. Anh có phần hông khỏe, nhưng bắp chân phải yếu hơn trái tới 37%. Với cầu thủ, sự chênh lệch trên 10% đã bị coi là rủi ro chấn thương.

Eduardo (trái) trong bài kiểm tra sức mạnh tĩnh với máy VALD Force Frame. Ảnh: Athletic

HLV thể lực Mathew Banks cho biết sự bất cân xứng này ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả trong các pha nhảy và đổi hướng. "Nếu không khắc phục, cầu thủ dễ gặp vấn đề ở hông, lưng hoặc chấn thương nặng hơn", ông nói.

Phần lớn bài kiểm tra của Eduardo được thực hiện với phần thân dưới. Banks cho biết ông cũng kiểm tra phần thân trên của Eduardo, nhưng không phải qua các bài tập đẩy tạ. Cựu tiền đạo của Wycombe Wanderers, Adebayo Akinfenwa, được cho là có thể đẩy tạ 180 kg. Tiền vệ cánh Adama Traore của Fulham có thể nâng mức 150 kg. Còn siêu sao Cristiano Ronaldo nâng được mức khoảng 120 kg. "Sức mạnh thân trên của cầu thủ cũng khá quan trọng, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới hiệu suất", ông Banks nói thêm.

Ông kiểm tra Eduardo ở các bài tập với tư thế plank, nhằm xác định sức khỏe cánh tay và vai. "Tôi từng làm việc với một cầu thủ nặng không quá 60 kg, nhưng cậu ấy che chắn, không ai lấy được bóng từ cậu", ông nói rồi cười. "Cậu ấy phân bổ trọng lượng cơ thể rất tốt. Dù nếu gọi cánh tay của cậu ấy là cành cây, thì thiếu tôn trọng cành cây".

Tốc độ là hạng mục kiểm tra cuối cùng, và cũng là yếu tố ngày càng quan trọng trong bóng đá đỉnh cao. Hậu vệ Micky van de Ven của Tottenham từng đạt vận tốc 37 km/h, Eduardo chỉ dừng lại ở mức trung bình. Anh hoàn thành 10 m nước rút trong 1,93 giây (khoảng 18 km/h), được chấm 50 điểm theo thang 100.

Điều quan trọng là bóng đá hiện đại ngày càng khốc liệt. Nhịp độ, tốc độ và cường độ va chạm đều tăng, đồng nghĩa yêu cầu về thể chất cũng cao hơn trước. "Nếu va chạm ở vận tốc 100 km/h thay vì 30 km/h, hậu quả rõ ràng nghiêm trọng hơn", Banks nhấn mạnh. "Ngoại hạng ngày nay diễn ra ở mức 100 km/h, vì vậy cầu thủ buộc phải mạnh mẽ và cân đối hơn bao giờ hết".

Hoàng An (theo Athletic)