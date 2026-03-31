Cầu thủ Mỹ đổ lỗi cho màu áo sau trận thua thảm Bỉ

MỹChristian Pulisic phàn nàn việc hai đội mặc trang phục có màu sắc gần tương đồng khiến Mỹ gặp khó trong việc nhận diện đồng đội khi thua ngược Bỉ 2-5 trong trận giao hữu ngày 29/3.

"Đó không phải cái cớ vì cả hai đội đều phải đối mặt với tình huống này, nhưng điều đó thực sự không nên xảy ra. Nó khá kỳ lạ", Pulisic nói sau trận. "Nhiều lúc bạn nhận bóng, ngẩng lên nhưng không thể định vị rõ đồng đội, chỉ dựa vào màu áo. Khi màu quá giống nhau, điều đó trở nên khó khăn".

Tiền đạo 27 tuổi cho biết toàn đội chỉ nhận ra vấn đề sau khi cởi áo khởi động trước trận. "Mọi người đều sốc", anh nói thêm.

Trên sân Mercedes-Benz hôm 29/3, Mỹ ra mắt bộ trang phục dự World Cup 2026 với áo sọc ngang đỏ - trắng và quần xanh, trong khi Bỉ mặc áo trắng pha hồng và xanh nhạt, kèm quần trắng - tạo nên sự tương đồng nhất định về tổng thể màu sắc.

Christian Pulisic (giữa) đi bóng trong trận giao hữu Mỹ thua Bỉ 2-5 tại Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 29/3. Ảnh: ISI

Theo đại diện LĐBĐ Mỹ, quy trình kiểm tra xung đột màu áo đã được thực hiện nhiều bước trước trận, bao gồm việc gửi hình ảnh trang phục cho trọng tài và tổ chức họp điều phối. Tuy nhiên, các trọng tài không đánh giá đây là vấn đề.

Tiền vệ Weston McKennie đồng tình với Pulisic, dù không xem đây là lý do khiến Mỹ thất bại. "Khi liếc nhanh để phân biệt, cảm giác gần như 50-50. Bạn phải giữ bóng lâu hơn hoặc chuyền một chạm để tránh sai sót", tiền vệ thuộc biên chế Juventus nói.

Trận này, McKennie ghi bàn mở tỷ số ở phút 39. Nhưng sang hiệp hai, Bỉ thi đấu bùng nổ và ghi 5 bàn nhờ công Zeno Debast, Amadou Onana, Charles De Ketelaere và cú đúp của cầu thủ vào thay người Dodi Lukebakio. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp Mỹ ghi thêm một bàn, nhờ công Patrick Agyemang.

Thất bại 2-5 khiến Mỹ đứt chuỗi 5 trận bất bại. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ thua cách biệt ba bàn trên sân nhà dù là đội mở tỷ số, kể từ thảm bại 1-8 trước Anh năm 1959.

Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thứ ba vào lưới Mỹ. Ảnh: Reuters

HLV Mauricio Pochettino xem trận thua này là bài kiểm tra thực tế cần thiết. "Chúng tôi cần những trận đấu có tính cạnh tranh để chuẩn bị tốt nhất cho World Cup", ông nói. "Không thể bước vào giải với suy nghĩ mình quá giỏi, quá hoàn hảo chỉ vì là người Mỹ. Nếu muốn tiến sâu và đánh bại Paraguay, chúng tôi phải sẵn sàng chiến đấu".

Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận đau đớn vì thất bại nặng nề nhưng không quá lo ngại khi World Cup còn hơn hai tháng nữa. "Hiệp một chúng tôi chơi tốt hơn Bỉ và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng bàn thua cuối hiệp khiến cục diện thay đổi. Sau đó, hiệp hai thực sự rất khó khăn", ông nói.

Mỹ còn ba trận giao hữu gặp Bồ Đào Nha ngày 31/3, Senegal ngày 31/5, Đức ngày 6/6 trước khi dự World Cup 2026. Tại đây, thầy trò Pochettino chung bảng với Paraguay, Australia và một đội vượt qua vòng play-off.

Hồng Duy (theo ESPN)