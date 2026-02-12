Cầu thủ muốn Asian Cup nữ có tiền thưởng bằng giải nam

Cầu thủ thuộc 7 đội tuyển, thông qua Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPro), kêu gọi thay đổi những quyền lợi tại Asian Cup nữ.

Vào ngày 10/2, FIFPro công bố báo cáo có tên "Cơ hội của giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026", trong đó có thư của cầu thủ thuộc 7 đội tuyển sẽ dự Asian Cup nữ 2026 vào tháng 12/2025 gửi tới LĐBĐ châu Á (AFC). Các đội này gồm Nhật Bản, Australia, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.

Theo đó, các nữ cầu thủ kêu gọi AFC hướng tới thực hiện 4 đề xuất. Thứ nhất là các quy định và điều kiện của Asian Cup nữ sẽ tương đương giải cho nam. Thứ hai là giải thưởng dành cho nữ và nam bằng nhau. Các cầu thủ sẽ được đảm bảo nhận tiền thưởng, với ít nhất 30% chuyển trực tiếp cho cầu thủ. Cuối cùng, một chương trình được thiết kế chung nhằm thúc đẩy chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ trên khắp châu Á.

Tuyển thủ Nhật Bản và Man City Yui Hasegawa. Ảnh: Imago

Asian Cup nữ 2026 có quỹ thưởng 1,8 triệu USD, bằng kỳ 2022. Đó cũng là năm đầu giải có tiền thưởng, nhưng chỉ phân bổ cho 4 đội đứng đầu. Trong khi đó, quỹ thưởng của Asian Cup nam 2023 là 14,8 triệu USD, với nhà vô địch nhận 5 triệu USD, và ít nhất 200.000 USD cho các đội dừng bước ở vòng bảng.

"Quỹ thưởng của Asian Cup nữ 2026 chỉ bằng 12% so với nam, và là mức thấp nhất trong số các giải đấu cấp châu lục tương đương", báo cáo của FIFPro có đoạn.

Giải vô địch nữ châu Âu 2025 có tổng quỹ thưởng 47,2 triệu USD. Giải nữ châu Phi 2024 nâng mức thưởng lên 3,475 triệu USD. Giải Bắc Trung Mỹ 2024 phân bổ 3,7 triệu USD, còn Copa America nữ 2025 là 2 triệu USD.

Tổng thư ký FIFPro khu vực châu Á và châu Đại dương Shoko Tsuji cho rằng Asian Cup nữ 2026 là cơ hội lớn để giải quyết những bất bình đẳng trong quá khứ, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn mới về cách đánh giá và hỗ trợ các cầu thủ nữ châu Á. FIFPro cũng dẫn lại báo cáo độc lập từ cơ quan thu thập thông tin thể thao toàn cầu Gemba, có trụ sở ở Australia và Anh, cho biết giải đấu vào tháng 3 tới có tiềm năng tạo ra doanh thu 82,4 triệu USD, dựa trên so sánh lịch sử, sức hút và tiêu chuẩn thương mại.

AFC chưa phản hồi chính thức về bức thư của các cầu thủ nữ và báo cáo của FIFPro. Trong khi đó, đại diện các quốc gia gửi thư tiếp tục lên tiếng kêu gọi cải thiện điều kiện và tiền thưởng cho cầu thủ nữ.

"Điều kiện cho bóng đá nữ trên thế giới đã có cải thiện đáng kể, nhưng việc Asian Cup nữ 2026 tổ chức tại Australia, nơi duy nhất đạt được mức lương bình đẳng giữa nữ và nam, sẽ mang đến cơ hội rất lớn", Yui Hasegawa, tuyển thủ nữ Nhật Bản hiện thuộc biên chế Man City, cho biết.

Alanna Kennedy (Australia), Ashalata Devi (Ấn Độ) cùng Lee Hsiu-Chin (Đài Loan) cũng kêu gọi AFC sớm tạo nên thúc đẩy sự bình đẳng về điều kiện và tiền thưởng giữa hai giải đấu. "Chúng tôi cống hiến tất cả cho đất nước. Sự tận tâm, hy sinh và tự hào cũng giống các đồng nghiệp nam. Giải thưởng và điều kiện ngang nhau không chỉ là điều đúng đắn, mà còn cho thấy sự tôn trọng ngang bằng", Devi cho hay.

Mỗi cầu thủ Việt Nam nhận 30.000 USD từ quỹ thưởng của FIFA dù dừng bước tại vòng bảng World Cup nữ 2023. Ảnh: Đức Đồng

Tiền thưởng bằng nhau giữa VĐV nam và nữ từ lâu đã là chủ đề tranh luận ở nhiều môn thể thao. Tuy nhiên, các nhà tổ chức đều cho rằng đây là mục tiêu không dễ dàng.

Tại World Cup nữ 2023, tổng quỹ thưởng là 110 triệu USD, tăng gấp ba so với kỳ giải 2019, nhưng chỉ bằng 25% so với World Cup 2022 cho nam. Trước câu hỏi vì sao khoảng cách tiền thưởng giữa nam và nữ vẫn lớn, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết vấn đề nằm ở các đài truyền hình và nhà tài trợ. Tiền bản quyền truyền hình World Cup nữ thấp hơn 100 lần so với nam, dù số người xem có lúc tương đương, và nếu thấp hơn thì chỉ khoảng 20%.

"Nếu các đài truyền hình trả cho World Cup nam 100 triệu, thì chỉ trả cho giải nữ 1 triệu", ông Infantino nói. "Giải đấu nữ xứng đáng được hưởng nhiều hơn và chúng tôi ở đây để đấu tranh cho việc ấy, nhưng chúng ta phải chiến đấu cùng nhau".

Chủ tịch FIFA đặt mục tiêu đưa số tiền thưởng World Cup nam và nữ về ngang bằng nhau từ năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn khi khoản thưởng ở World Cup 2026 dự kiến còn tăng cao hơn 2022, khi số đội nam tăng từ 32 lên 48.

VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia từ 1/3 đến 21/3, là kỳ thứ 21 của giải. Đây cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup nữ 2027 khu vực châu Á, với 6 suất trực tiếp cùng các vé play-off liên khu vực, đồng thời là vòng loại áp chót cho Olympic Los Angeles 2028. Trung Quốc là đương kim vô địch, trong khi tuyển nữ Việt Nam góp mặt sau khi đứng nhất bảng vòng loại. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là tứ kết năm 2022, giúp đội dự World Cup nữ 2023.

Trung Thu