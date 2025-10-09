Cầu thủ Italy bịt một mắt khi tập luyện

ItalyCác cầu thủ U21 Italy gây chú ý với bài tập kỳ lạ: bịt một bên mắt khi tập luyện - phương pháp được lấy cảm hứng từ một võ sĩ quyền Anh.

Buổi tập khác thường này được lên kế hoạch bởi HLV trưởng Silvio Baldini - người nổi tiếng với tư duy dị biệt trong giới cầm quân Italy.

Theo tờ Gazzetta dello Sport, Baldini chia buổi tập đặc biệt thành ba giai đoạn, kéo dài khoảng 20 phút. Ở phần đầu, các cầu thủ phải bịt bên mắt thuận - tức bên liên kết với tay hoặc chân thuận. Sau đó, họ đổi sang bịt mắt còn lại. Cuối cùng, các cầu thủ được bỏ miếng che để hoàn tất bài tập.

Các cầu thủ U21 Italy bịt một mắt khi tập luyện tại Trung tâm huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) ở Cesena. Ảnh: FIGC

Mục tiêu, theo Baldini, là buộc cầu thủ phải tập trung tối đa, kích thích phản xạ, tầm nhìn ngoại biên và khả năng xử lý trong không gian hẹp. "Tôi muốn các cầu thủ nhìn sân không chỉ bằng mắt, mà bằng cả tâm trí và cơ thể mình", ông nói với Gazzetta. "Đó là cách để họ hiểu trận đấu sâu hơn, thay vì chỉ phản ứng theo bản năng".

HLV Baldini lên kế hoạch cho các cầu thủ bịt mắt tập luyện sau khi xem một võ sĩ quyền Anh. FIGC

Nhà cầm quân 65 tuổi từng áp dụng phương pháp tương tự tại Palermo, Crotone và Pescara - nơi ông giúp đội bóng giành quyền thăng hạng Serie B mùa trước.

Baldini tiết lộ nảy ra ý tưởng bịt mắt sau khi chứng kiến một võ sĩ quyền Anh tập luyện ở Syracuse. "Tôi không có cơ sở khoa học để giải thích tường tận, chỉ biết rằng khi xem võ sĩ đó tập, tôi cảm thấy hứng thú và thử áp dụng cho đội bóng. Kết quả vượt ngoài mong đợi", ông nói với Il Pescara.

Không chỉ bịt mắt, Baldini còn đưa nhiều sáng kiến khác vào giáo án tập luyện, như buổi tập trong hồ bơi hay các bài rèn phản xạ cảm giác. Tiền vệ Antonino De Marco của Pescara từng tiết lộ: "Với cách huấn luyện của Baldini, chúng tôi học cách tin tưởng vào trực giác. Tập trong tình trạng bịt mắt thật khó, nhưng giúp chúng tôi tập trung kiểm soát bóng và nâng cao kỹ thuật".

Thực tế, phương pháp của Baldini không hoàn toàn mới. Hè 2024, các thủ môn Liverpool cũng từng đeo kính đặc biệt khi tập phản xạ. Thiết bị này hạn chế tầm nhìn ngoại biên, giúp cải thiện khả năng phán đoán và phối hợp tay - mắt.

Các thủ môn của Liverpool đeo kính bảo hộ công nghệ cao khi tập luyện năm 2024.

U21 Italy đang chuẩn bị cho hai trận cuối vòng loại U21 châu Âu - gặp Thụy Điển và Armenia. Trong khi nhiều người còn hoài nghi về hiệu quả của "bài tập bịt mắt", HLV Baldini khẳng định ông sẽ tiếp tục thử nghiệm: "Nếu chúng ta muốn tạo nên cầu thủ khác biệt, phải dám làm những điều khác biệt".

Hồng Duy (theo Daily Mail)