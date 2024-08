Cầu thủ Indonesia gia nhập đội hạng Nhất Anh

Tiền vệ Marselino Ferdinan chính thức gia nhập Oxford United – tân binh giải hạng Nhất Anh mùa 2024-2025, vào tối 19/8.

Marselino Ferdinan đến Oxford United theo dạng chuyển nhượng tự do, với hợp đồng hai năm đến ngày 30/6/2026. Anh trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên có mặt tại Giải hạng Nhất Anh.

"Tôi hạnh phúc và vẫn không thể tin được rằng mình đang ở đây", Marselino nói trên trang chủ Oxford United. "Tôi sẽ không lãng phí cơ hội này và sẽ cống hiến 100% để tận dụng nó".

Tiền vệ Marselino Ferdinan gia nhập Oxford United từ ngày 19/8. Ảnh: Oxford United

Trong khi đó, HLV Des Buckingham thừa nhận Marselino là một cầu thủ trẻ xuất sắc của châu Á. "Cậu ấy có nhiều tố chất mà chúng tôi tìm kiếm ở một cầu thủ tấn công", nhà cầm quân 39 tuổi cho hay.

Marselino chuyển đến Anh sau một mùa giải chơi cho Deinze của Bỉ, với 134 phút thi đấu trong bảy trận và ghi một bàn. Trước đó, tiền vệ sinh năm 2004 được đào tạo trong nước, thi đấu cho Persebaya Surabaya.

Marselino được xem là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Indonesia. Cầu thủ sẽ bước sang tuổi 20 vào ngày 9/9, đã chơi 26 trận và ghi ba bàn cho ĐTQG, có mặt ở mọi thành tích lớn hai năm qua như HC vàng SEA Games 32, vào vòng 1/8 Asian Cup 2023, vòng loại ba World Cup 2026 và bán kết U23 châu Á 2024.

Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính giúp Marselino có thể gia nhập Oxford United nằm ở việc CLB thuộc kiểm soát của hai người Indonesia là Erick Thohir và Anindya Bakrie - hai cổ đông giữ 51% cổ phần của đội từ tháng 9/2022. Trong đó, Thohir là tỷ phú, ông trùm truyền thông Indonesia, đồng thời là cựu chủ tịch Inter Milan và đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Marselino Ferdinan (áo trắng) thi đấu trong trận Indonesia thắng Việt Nam 1-0 ở vòng bảng Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Oxford United là CLB lâu đời của Anh, được thành lập vào năm 1893, thường xuyên thi đấu ở các giải hạng Nhất, Nhì, Ba của Anh. Năm 2006, đội tụt xuống hạng Tư, và mất bốn mùa để trở lại hạng Ba - League Two, rồi lên hạng Nhì – League One năm 2016. Mùa trước, đội đứng thứ năm League One, trước khi đánh bại Bolton Wanderers 2-0 tại trận play-off, qua đó có lần đầu trở lại Giải hạng Nhất - EFL Championship sau 25 năm.

Ngoài Marselino, Indonesia còn một cầu thủ đang thi đấu ở Championship là Nathan Tjoe-A-On cho Swansea City.

Chính sách nhập tịch cầu thủ mang dòng máu lai biến Indonesia trở thành đội tuyển Đông Nam Á có nhiều cái tên thi đấu tại châu Âu nhất. Trung vệ Jay Idzes đang chơi cho Venezia ở Serie A. Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Ragnar Oratmagoen, lần lượt thi đấu cho Mechelen, Eupen và Dender tại Giải VĐQG Bỉ. Trong khi đó, Giải Hà Lan có Rafael Struick chơi cho ADO Den Haag, Ivar Jenner chơi cho đội trẻ Utrecht, hay Calvin Verdonk đá cho NEC Nijmegen.

Trung Thu