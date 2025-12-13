Cầu thủ Indonesia đổ sụp khi bị loại khỏi SEA Games

Jens Raven, một trong 5 cầu thủ nhập tịch mà U22 Indonesia mang đến SEA Games 33, khóc nức nở ngay sau trận thắng Myanmar 3-1 tối 12/12.
Đại diện xứ vạn đảo kết thúc bảng C với vị trí thứ hai, ba điểm, ba bàn thắng, hai bàn thua và hiệu số +1, kém một bàn so với Malaysia, nên không giành được vé duy nhất vào bán kết cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Raven là tác giả hai bàn sau cùng ở phút 89 và 90+6. Nếu cầu thủ này ghi thêm bàn, Indonesia có thể đã tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.
Các cầu thủ Indonesia suy sụp sau trận đấu. Họ mang đến giải 5 cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan và được đánh giá là mạnh hơn kỳ SEA Games trước, nhưng bị loại ngay vòng bảng.
Raven (thứ ba từ trái sang) vẫn nức nở ngay cả khi về băng ghế ngoài sân. Hành trình bảo vệ ngôi vương của Indonesia trở thành ác mộng đối với các cầu thủ và CĐV.
Indonesia phải trả giá đắt cho trận thua Philippines 0-1 hôm 8/12. Trận thắng Myanmar 3-1 không đủ để họ cạnh tranh với Malaysia, đội thắng Lào 4-1 và chỉ thua Việt Nam 0-2 ở bảng B.
Ở kỳ SEA Games trước, đại diện xứ vạn đảo thắng Việt Nam 3-2 ở bán kết rồi đè bẹp Thái Lan 5-2 ở trận chung kết.
Một cầu thủ Indonesia ôm đầu đổ sụp xuống sân và cũng không kìm được nước mắt vì đội nhà phải ra về sớm ở đại hội năm nay.
Indonesia gặp khó khăn ngay từ đầu trận. Myanmar không ngần ngại gây sức ép và chơi đôi công. Phút 29, Myanmar mở tỷ số với pha cứa lòng của Min Maw Oo.
Hàng thủ Myanmar gây rất nhiều vấn đề cho Indonesia. "Cựu vương" phải chờ đến phút 45 mới có bàn gỡ nhờ Toni Firmansyah và sai lầm bắt bóng của thủ môn Hein Htet Soe.
Càng chơi càng vội, U22 Indonesia tấn công thiếu hiệu quả trong hiệp hai. Nếu dứt điểm tốt hơn, Myanmar có thể đã vượt lên dẫn 2-1.
Mãi đến những phút cuối trận, Indonesia mới có thêm hai bàn từ các tình huống bóng bổng.
Tuy nhiên, họ không kịp nâng tỷ số lên 4-1 để vượt qua Malaysia về chỉ số phụ. Malaysia sẽ gặp Thái Lan ở bán kết, còn Việt Nam đấu với Philippines.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Bola, L6