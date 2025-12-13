Cầu thủ Indonesia đổ sụp khi bị loại khỏi SEA Games

Jens Raven, một trong 5 cầu thủ nhập tịch mà U22 Indonesia mang đến SEA Games 33, khóc nức nở ngay sau trận thắng Myanmar 3-1 tối 12/12.

Đại diện xứ vạn đảo kết thúc bảng C với vị trí thứ hai, ba điểm, ba bàn thắng, hai bàn thua và hiệu số +1, kém một bàn so với Malaysia, nên không giành được vé duy nhất vào bán kết cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.