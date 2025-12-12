Indonesia bị loại khỏi SEA Games 33

Thái LanIndonesia thắng Myanmar 3-1 ở lượt cuối, nhưng vẫn dừng bước từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 do kém đối thủ cạnh tranh Malaysia về số bàn.

Trận mở màn thua Philippines 0-1 tưởng như khiến Indonesia sớm dừng bước ở vòng bảng. Nhưng trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân Rajamangala (Bangkok) chiều 11/12 giúp đội bóng xứ vạn đảo níu giữ hy vọng.

Trên sân 700th Anniversary, Indonesia kiểm soát bóng vượt trội, nhưng tương đối bế tắc và chỉ trông chờ vào những tình huống ném biên dài hoặc phạt góc. Cánh cửa đi tiếp chỉ mở ra ở những phút cuối, khi Jens Raven lập cú đúp chớp nhoáng, giúp Indonesia dẫn 3-1. Nhưng thời gian còn lại không đủ để Indonesia ghi thêm bàn và chớp khép lại hành trình bảo vệ HC vàng.

Với kết quả 3-1, Indonesia có cùng ba điểm và hiệu số +1 với Malaysia. Nhưng Malaysia mới là đội giành tấm vé cuối cùng vào bán kết nhờ ghi nhiều bàn hơn Indonesia (4 so với 3). Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là chủ nhà Thái Lan - đội toàn thắng hai trận bảng A, ghi chín và chỉ thủng lưới một bàn.

Đội hình xuất phát của Indonesia trong trận thắng Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân 700th Anniversary, Chiang Mai, Thái Lan ngày 12/12.

