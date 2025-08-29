Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Owen ra mắt chiến dịch "80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt" với sự đồng hành của cầu thủ Hoàng Đức, chiến sĩ Phùng Thế Văn và nhiều gương mặt khác.

Điểm nhấn của chiến dịch này là hình ảnh Hoàng Đức xuất hiện với áo polo phiên bản Tết Độc lập. Theo đó, mở đầu chiến dịch, Owen ra mắt TVC với sự xuất hiện của nam cầu thủ. Qua đây, thương hiệu muốn gửi gắm thông điệp: "TVC của Owen được thắp lửa từ hào khí cha ông, nơi bản lĩnh và khí phách năm xưa được viết tiếp trong phong cách tự tin, đầy kiêu hãnh của người đàn ông Việt hôm nay".

Owen kết hợp với cầu thủ Hoàng Đức khởi xướng chiến dịch lấy cảm hứng từ hành trình lịch sử và tinh thần dân tộc trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Owen

Đại diện Owen chia sẻ, thương hiệu mời Hoàng Đức tham gia chiến dịch bởi trên sân cỏ, anh là đại diện cho thế hệ cầu thủ trẻ kiên trì, kỷ luật và thầm lặng cống hiến. Nam cầu thủ không phô trương, luôn biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc quan trọng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ.

"Kết hợp với cầu thủ Hoàng Đức, Polo Tết Độc lập không chỉ là một sản phẩm thời trang, mà là biểu tượng tinh thần, món quà gắn kết cộng đồng trong ngày lễ lớn. Đó cũng là cách Owen tri ân khách hàng đã đồng hành suốt 17 năm qua", đại diện thương hiệu nói thêm.

Cầu thủ Hoàng Đức và chiến sĩ Phùng Thế Văn đồng hành cùng Owen TVC của Owen với sự góp mặt của cầu thủ Hoàng Đức. Video: Owen

Chiến dịch "80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt" còn có sự đồng hành của chiến sĩ đặc nhiệm Bộ Công an Phùng Thế Văn. Anh mang đến hình ảnh của sự kỷ luật, tinh thần thép và sự cống hiến thầm lặng. Công việc của anh gợi nhắc đến bản lĩnh của những người đàn ông Việt sẵn sàng đứng ở tuyến đầu để gìn giữ an toàn cho xã hội.

Hình ảnh chiến sĩ đặc nhiệm Phùng Thế Văn xuất hiện trong chiến dịch "80 năm Bản lĩnh Việt". Ảnh: Owen

Owen cũng mời nhiều gương mặt nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác tham gia chiến dịch. Trong đó, ngành y có Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Hải Sơn, công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đại diện cho sự hy sinh và tận tâm. Trong giai đoạn chống dịch đầy khó khăn, anh và đồng nghiệp đã thể hiện bản lĩnh, dám đối diện nguy hiểm để bảo vệ cộng đồng. Vì vậy, qua chiến dịch "80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt", Owen muốn khắc họa hình ảnh người bác sĩ đại diện cho sự nhân văn, kiên định của người Việt.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn cùng Owen truyền tải thông điệp bản lĩnh và niềm tự hào Việt Nam trong chiến dịch. Ảnh: Owen

Với giới kinh doanh, Owen hợp tác với doanh nhân Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Phát triển Mạng lưới & Logistics Công ty TNHH Nhập khẩu Phú Thái Mobility, thuộc Tập đoàn Phú Thái Holdings nhằm đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt và bền bỉ trên thương trường.

Sự đa dạng của các nhân vật là điểm nhấn cho chiến dịch " 80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt" của Owen, qua đó, lan tỏa thông điệp "ở bất kỳ đâu, từ sân cỏ, bệnh viện, tuyến đầu an ninh cho đến thương trường, bản lĩnh ấy đều có một điểm chung: kiên trì, mạnh mẽ, tự tin".

Suốt 17 năm hình thành và phát triển, Owen theo đuổi một hành trình làm thương hiệu thời trang của người Việt, dành cho người Việt. Chiến dịch "80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt" cũng là sự tiếp nối triết lý này. Bản lĩnh và sự tự tin không chỉ nằm trên sân cỏ của Hoàng Đức, trong phòng mổ của bác sĩ Ngô Hải Sơn, trên thao trường của chiến sĩ Phùng Thế Văn hay trong thương trường của doanh nhân Quang Nguyễn. Đó còn là phẩm chất chung của phái mạnh Việt ở nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề, thể hiện sự kiên trì, kỷ luật, dám khác biệt và tự tin đối diện thử thách.

Owen chọn cách đồng hành cùng những nhân vật biểu tượng cho giá trị tốt đẹp như kỷ luật, kiên trì, tự tin... Với thương hiệu, chiến dịch "80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt" không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là lời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng người Việt trên hành trình mặc đẹp, khẳng định giá trị Việt, sống tự tin và bản lĩnh.

