Cầu thủ hạng Nhì đấm trọng tài

Khánh HòaSau khi bị thẻ đỏ, hậu vệ Bình Thuận Ngô Anh Vũ đấm vào mặt trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ trong trận đấu Vĩnh Phúc ở giải hạng Nhì chiều nay 8/6

Phút 39 trận play-off giải hạng Nhì tranh vé lên hạng Nhất 2023 diễn ra trên sân Nha Trang, Anh Vũ phạm lỗi từ phía sau với một cầu thủ Vĩnh Phúc. Bị ông Nhớ phạt thẻ vàng thứ hai, trung vệ Bình Thuận nổi nóng, đuổi rồi đấm vào mặt vị trọng tài này bất chấp sự can ngăn của các cầu thủ. HLV Bình Thuận Nguyễn Minh Dũng phải vào can ngăn học trò, trong khi lực lượng an ninh sân cũng ngay lập tức có mặt để bảo vệ trọng tài.

Ngô Anh Vũ đấm vào mặt trọng tài Ngọc Nhớ. Ảnh: chụp màn hình

Trên đường rời sân, cầu thủ này còn thách thức khán giả.

"Tình huống phạt thẻ vàng thứ hai của trọng tài Nhớ là chính xác", trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền, người có mặt tại sân, nói với VnExpress. "Cầu thủ này đá trung vệ, chơi rất xấu, vào bóng ác ý. Dù đã nhận một thẻ vàng và được trọng tài nhắc nhở, anh ta vẫn tiếp tục chơi xấu, nên lĩnh thẻ đỏ gián tiếp là xác đáng".

Theo ông Hiền, hành vi tấn công trọng tài như thế chắc chắn sẽ bị lên án. "Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có án kỷ luật khắt khe để bảo vệ trọng tài", vị này nói thêm.

Cầu thủ tấn công trọng tài Tình huống Anh Vũ đuổi, đấm trọng tài Ngọc Nhớ.

Anh Vũ sinh năm 1989 và từng đá cho Sài Gòn FC ở V-League 2020. Trung vệ này sau đó trở lại khoác áo Bình Thuận, đá giải hạng Nhì.

Trước khi Anh Vũ tấn công trọng tài, Vĩnh Phúc, với lực lượng tốt hơn, chơi lấn lướt và sớm dẫn Bình Thuận 2-0 nhờ công Thế Cường và Văn Vinh từ hiệp một. Nhưng sau hiệp hai, đại diện miền Nam Trung Bộ xuất sắc ngược dòng, gỡ hoà 2-2. Trong loạt đá luân lưu, Bình Thuận thắng 8-7, giành vé dự giải hạng Nhất 2023.

Bên cạnh trận play-off Bình Thuận - Vĩnh Phúc, giải hạng Nhì chiều nay còn một trận play-off khác, giữa Đồng Nai với Hòa Bình.

Đức Đồng