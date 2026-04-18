Cầu thủ Hải Phòng dính pháo sáng của CĐV đội nhà

Hà TĩnhTiền đạo Joaquim Lupeta phải đến bệnh viện kiểm tra vì sự cố pháo sáng, buộc Hải Phòng thay đổi kế hoạch ngay trước trận đấu Hà Tĩnh ở vòng 19 V-League 2025-2026.

Trước trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối 18/4, một nhóm CĐV Hải Phòng đã có mặt sớm, bật nhạc phát qua loa thùng, nhảy múa, vẫy cờ truyền thống của CLB và đốt pháo sáng. Khi xe buýt chở đội đến, nhóm này tiến đến sát để chào hỏi, động viên ban huấn luyện cũng như cầu thủ. Lúc này, vẫn có người cầm pháo sáng trên tay và vung vẩy, dẫn đến tai nạn.

Theo nguồn tin của VnExpress, Joaquim Lupeta đã "cảm thấy không ổn" ở vùng mặt sau khi đến gần một quả pháo sáng. Nhiệt độ thông thường của pháo sáng từ 1.200 đến 3.000 độ C. CLB Hải Phòng sau đó đã lập tức đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha đến bệnh viện kiểm tra.

Tiền đạo Hải Phòng Joaquim Lupeta (phải) chào CĐV khi đến sân Hà Tĩnh.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trước sân Hà Tĩnh chiều 18/4/2026. Ảnh: Chụp màn hình

Lupeta không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng do trở lại muộn từ bệnh viện nên anh bị loại khỏi đội hình xuất phát của Hải Phòng. Tiền đạo sinh năm 1993 mới chuyển đến từ kỳ chuyển nhượng giữa mùa, chưa ghi bàn sau hai trận nhưng sở hữu sức mạnh thể chất để đóng vai trò quan trọng trên hàng công đội bóng đất cảng.

Biến số buộc HLV Chu Đình Nghiêm tung tiền đạo Jourdain Fletcher vào sân từ đầu. Đến phút 42, Fletcher chấn thương khiến ông Nghiêm lại phải đưa Lupeta vào sân sớm.

Trận này, Hải Phòng thủng lưới ở phút 20 sau cú sút của Charles Atshimene trong vòng cấm. Sau đó, họ có cơ hội gỡ hòa nhưng không thắng được cột dọc và sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Thanh Tùng.

Tiền đạo Hải Phòng Joaquim Lupeta (áo trắng) vào sân thi đấu từ ghế dự bị trong trận thua Hà Tĩnh 0-1 ở vòng 19 V-League 2025-2026, trên sân Hà Tĩnh ngày 18/4/2026. Ảnh: Xuân Thủy

"Lupeta là tiền đạo chủ lực nhưng gặp vấn đề phải vào bệnh viện kiểm tra khiến kế hoạch phải thay đổi", HLV Nghiêm nói ở họp báo sau trận. "Sau đó, tiền đạo thay thế cũng chấn thương. Chúng tôi có cơ hội gỡ hòa, nhưng kém may".

Trước trận này, Hải Phòng mất Đàm Tiến Dũng vì án treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. Hai trụ cột là Nguyễn Hữu Nam và Triệu Việt Hưng cũng gặp chấn thương. Tuy nhiên, ông Nghiêm thừa nhận Hà Tĩnh thắng xứng đáng khi thể hiện được khát khao.

Trận thua khiến Hải Phòng bị ngắt mạch thắng hai trận. Họ dậm chân tại vị trí thứ năm với 27 điểm, hơn Công an TP HCM một điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Hà Tĩnh đứng thứ 9 với 23 điểm, hơn cuối bảng Đà Nẵng 11 điểm và cũng đá nhiều hơn một trận.

Trung Thu