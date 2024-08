Cầu thủ Haaland giữ phong độ nhờ thói quen không giống ai

AnhTiền đạo Erling Haaland sử dụng giường trị liệu ánh sáng đỏ, buồng đông lạnh 50.000 bảng, ăn tim gan bò và dán miệng khi ngủ để nâng cao phong độ.

Tiền đạo trị giá 262 triệu USD Erling Haaland đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp vào cuối tuần trước, khi nâng tổng số bàn thắng của Manchester City lên 94 bàn sau 101 trận đấu, giúp nhà vô địch Premier League giành chiến thắng trước Ipswich Town.

Người đàn ông 24 tuổi, cao 1,9 m được mệnh danh là "kẻ hủy diệt" đã tuân thủ những thói quen sức khỏe có phần kỳ lạ trong nhiều năm. Nhiều chuyên gia thể thao cho rằng đây là chìa khóa để anh có phong độ lợi thế hơn các đối thủ.

Giường trị liệu ánh sáng đỏ

Tháng 8, Haaland chia sẻ bức ảnh ghi lại bản thân đang nằm trong chiếc giường ánh sáng đỏ. Đây là liệu pháp sử dụng tia hồng ngoại để xuyên sâu vào các mô và khớp. Những người ủng hộ cho rằng đốt ánh sáng (đèn LED) có thể sửa chữa các mô tổn thương, làm dịu phản ứng của cơ thể trước chấn thương và giảm viêm.

Trước đó, các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ nên nằm giường trị liệu 5 phút trước mỗi buổi tập để ngăn ngừa chấn thương, 20 phút sau đó để phục hồi cơ bắp. Khác với tia UV có thể gây ung thư da và lão hóa sớm, ánh sáng LED là quang phổ có thể nhìn thấy được. Liệu pháp sử dụng bước sóng ánh sáng đỏ trong khoảng từ 630 đến 700 nanomet, xuyên qua da, nơi các tế bào có thể hấp thụ và kích thích sản xuất năng lượng. Phương pháp này cũng được sử dụng để điều trị chứng rụng tóc và giảm mỡ trong cơ thể.

Nghiên cứu năm 2020, công bố trên Tạp chí Journal of Drugs in Dermatology cho thấy liệu pháp quang trị bằng đèn LED có thể chống lão hóa. Các chuyên gia Mỹ nhận định bước sóng ánh sáng giúp tăng cường nguyên bào sợi, tế bào được tìm thấy trong mô liên kết, giúp sản xuất collagen, tạo cho da cấu trúc, độ bền và độ đàn hồi.

Đánh giá năm 2015 điều tra tác động của liệu pháp ánh sáng đỏ đối với việc tập thể dục cũng cho thấy kết quả cải thiện hiệu suất vận động, hỗ trợ phục hồi cơ.

Dù vậy, các chuyên gia từng cảnh báo sử dụng liệu pháp ánh sáng xanh quá nhiều có thể gây ra các tác dụng không mong muốn như mẩn đỏ kéo dài hơn một ngày, phồng rộp da, bỏng, giảm collagen và tăng nếp nhăn.

Chế độ ăn nhiều tim và gan bò

Tiền đạo sáng giá nhất Premier League cần nhiều năng lượng cho các trận đấu. Haaland từng chia sẻ về chế độ ăn gan bò, tim bò và nạp 6.000 calo mỗi ngày, gấp 2,5 lần so với lượng calo trung bình của một người đàn ông.

Trong bộ phim tài liệu Haaland: The Big Decision phát sóng năm 2022, nam cầu thủ cho biết: "Tôi nghĩ rằng việc ăn những món ăn chất lượng và có nguồn gốc địa phương là điều quan trọng nhất".

Ăn nội tạng động vật không phổ biến tại các nước phương Tây gần đây, nhưng từng là phần cốt lõi trong chế độ của người săn bắt hái lượm. Tim bò nạc hơn nhiều so với hầu hết bộ phận khác của con bò. Theo chuyên gia dinh dưỡng Rob Hobson, nội tạng được chế biến đúng cách có lợi cho sức khỏe. Cả gan và tim đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp lượng lớn vitamin và khoáng chất so với hàm lượng calo.

"Gan là một trong những nguồn cung vitamin A tốt nhất, cần thiết cho sức khỏe của mắt, chức năng miễn dịch và sức khỏe làn da. Nó cũng chứa nhiều vitamin B, đặc biệt là B12 hữu ích cho quá trình hình thành tế bào hồng cầu, sản xuất năng lượng và tăng chức năng thần kinh", ông nói.

Tuy nhiên, ông nói thêm, nội tạng động vật chứa nhiều chất béo bão hòa hơn các loại thịt nạc như ức gà hoặc thịt bò, vì vậy chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải.

Erling Haaland thi đấu ở tứ kết lượt về Champions League với Real Madrid, trên sân Etihad ngày 17/4. Ảnh: Reuters

Buồng trị liệu đông lạnh giá 50.000 bảng Anh

Năm 2022, Haaland đặt mua buồng đông lạnh trị giá 50.000 bảng Anh để duy trì phong độ tốt nhất. Buồng có thể giảm mức nhiệt xuống -200 độ C, cần đeo găng tay bảo vệ khi sử dụng. Nó chứa ni tơ lỏng để làm mát cơ thể và phục hồi các mô. Mỗi người chỉ nên dùng tối đa 5 phút để ngăn ngừa các rủi ro sức khỏe nghiêm trọng như hạ thân nhiệt và tê cóng.

Liệu pháp áp lạnh cũng được Usain Bolt ưa chuộng, có tác dụng giảm viêm và sưng do chấn thương, rút ngăn thời gian hồi phục sau khi chơi thể thao. Những người ủng hộ cũng nhận định liệu pháp thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi và giúp vết thương mau lành hơn. Một số chuyên gia cho rằng phòng đông lạnh có tác dụng kích thích giải phóng endorphin, một chất giảm đau tự nhiên và làm thiện tâm trạng. Điều này có thể giúp người chơi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tập trung tinh thần, quan trọng đối với màn thể hiện của họ trên sàn đấu hoặc sân cỏ.

Tuy nhiên, giới khoa học còn nhiều ý kiến trái chiều về liệu pháp này. Một số chuyên gia cho biết nó có thể hoạt động như loại giả dược tích cực, giúp các vận động viên hồi phục nhanh hơn, dù không có tác dụng thực tế. Các bác sĩ trước đây cũng cảnh báo người mắc bệnh tiểu đường và thần kinh không nên sử dụng liệu pháp, vì họ có thể cảm thấy không hiệu quả.

Dán miệng khi ngủ

Tiền đạo người Na Uy cũng có cách ngủ khác thường để tăng phong độ thi đấu. Xuất hiện trên podcast Impaulsive của Logan Paul vào năm ngoái, Haaland chia sẻ anh thường dùng miếng dán miệng khi ngủ để tối đa hóa việc thở qua lỗ mũi.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thở bằng mũi vào ban đêm giúp loại bỏ chứng hôi miệng, ngăn ngừa chứng ngáy ngủ và giảm nguy cơ mắc bệnh nướu răng. James Nestor, tác giả của cuốn sách Breath: The new science of a lost art, cũng nhận định cách thở có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ, sự lo lắng và các rối loạn về hô hấp như hen suyễn. Tuy nhiên, việc dán băng dính vào miệng ban đêm khá nguy hiểm.

Khi trào lưu này nổi lên trên mạng xã hội vào đầu năm nay, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về sự nguy hiểm của nó. Tổ chức Sleep Foundation cho biết thói quen này có thể làm gián đoạn giấc ngủ do gây kích ứng, lo lắng và khó thở. Nó thậm chí đe dọa tính mạng nếu dùng với trẻ em, có thể gây nghẹn chất nôn và tử vong.

Thục Linh (Theo Daily Mail)