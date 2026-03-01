Cầu thủ Hà Nội FC bị đuổi vì kéo lê đối thủ khỏi sân

Hà NộiTiền đạo Hà Nội FC Daniel Passira nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi với Nguyễn Đức Hoàng Minh, trong trận thua Thể Công 0-1 ở vòng 14 V-League 2025-2026.

Phút 78, sự chú ý đổ dồn về khu kỹ thuật Thể Công khi HLV Velizar Popov phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Songkran Bunmeekiart. Cùng lúc này ở sát đường biên phải, Nguyễn Đức Hoàng Minh bị đau và đang ngồi chờ sự chăm sóc y tế.

Daniel Passira tiến tới, rồi đưa hai tay ra với mong muốn giúp Hoàng Minh đứng dậy. Tuy nhiên, cầu thủ Thể Công nằm ra khi nhân viên y tế của đội đã tới. Bất ngờ Passira cầm lấy hai chân đối phương rồi kéo lê ra ngoài biên. Hoàng Minh bật dậy và cùng các đồng đội tiến tới xô xát với tiền đạo Brazil.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp của tiền đạo Hà Nội FC Daniel Passira trong trận thua Thể Công 0-1 ở vòng 14 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 1/3/2026.

Trọng tài Songkran đẩy Passira ra xa và ngăn các cầu thủ Thể Công tiếp cận. Sau đó, ông rút ra thẻ đỏ khiến tiền đạo sinh năm 1997 ngỡ ngàng. Anh cùng các đồng đội phân trần nhưng không thể lay chuyển quyết định của trọng tài người Thái Lan. Thi đấu thiếu người khiến Hà Nội FC càng bế tắc trong thời gian còn lại, và thua 0-1.

Trận derby thủ đô trên sân Hàng Đẫy tối 1/3 chứng kiến thế trận chặt chẽ, nhưng Thể Công tấn công có nét hơn. Phút thứ ba, Kyle Colonna suýt ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nếu cú đánh đầu cận thành không bị Quan Văn Chuẩn xuất sắc cản phá. Đến phút 26, Khuất Văn Khang dùng ngực dứt điểm vọt xà trước khung thành trống sau pha dọn cỗ của Pedro Henrique. Ba phút sau, Lucao cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm chệch cột phải.

Thế cân bằng được phá vỡ ở phút 40 sau pha phối hợp phạt góc bất ngờ của Thể Công. Từ biên trái, Hoàng Minh chuyền cho Văn Khang, trước khi đưa tới sát vạch 16m50. Nguyễn Hữu Thắng sút nối bằng chân trái đưa bóng xoáy vào góc cao phải, không cho Quan Văn Chuẩn cơ hội cản phá. Tiền vệ Thể Công không mừng cuồng nhiệt mà thể hiện sự ngạo nghễ ngay ở vòng cấm đối phương.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC kiểm soát thế trận, nhưng chỉ tạo ra một cơ hội ngon ăn ở phút 70. Từ quả tạt của Văn Quyết ở biên trái, Passira đánh đầu chạm mép dưới xà ngang đập đất.

Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Harry Kewell bị ngắt mạch 4 trận bất bại. Hà Nội vẫn đứng thứ tư với 21 điểm, bằng Hải Phòng nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+6 so với +5). Trong khi đó, Thể Công có chiến thắng 1-0 thứ hai liên tiếp, trước hai đối thủ khó nhằn là Nam Định và Hà Nội, để chiếm vị trí thứ hai. Họ có 28 điểm, hơn Ninh Bình một điểm, nhưng kém Công an Hà Nội 7 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Thể Công: Văn Việt, Kyle Colonna, Paulo Viana, Đinh Viết Tú, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Hữu Thắng, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Hoàng Minh, Pedro Henrique, Lucao Vinicius

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Silva, Đỗ Hoàng Hên, Hai Long, Công Nhật, Phạm Tuấn Hải, David Fisher, Luiz Fernando.

Hiếu Lương