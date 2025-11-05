Cầu thủ đột nhiên co giật ở giải hạng Ba Quốc gia 2025

Hà NộiNguyễn Anh Tuấn của Trẻ Phù Đổng gặp vấn đề sức khỏe trong trận thắng Hà Nội Bulls 2-1 ở lượt bốn bảng A giải hạng Ba Quốc gia 2025, chiều 5/11.

Phút 29, trận đấu trên sân Hoài Đức, Anh Tuấn bất ngờ ngã ra sân và co giật ở khu vực gần vòng cấm Hà Nội Bulls. Trọng tài Lê Quang Cường lập tức cho dừng trận đấu, rồi chạy tới cùng hai cầu thủ Hà Nội Bulls sơ cứu, bằng cách đỡ đầu rồi cho nằm nghiêng. Các thành viên khác của hai đội liên tục thúc giục tổ y tế vào sân.

Sau khoảng 30 giây, Anh Tuấn hết co giật, được chuyển lên cáng để đưa lên xe cứu thương. Khi đến bệnh viện, cầu thủ sinh năm 2008 đã tỉnh táo. Anh được bác sĩ kiểm tra tổng quát và không xuất hiện thêm dấu hiệu bất thường.

Nguyễn Anh Tuấn (áo cam giữa) được đưa lên cáng sau khi bị co giật trong trận Trẻ Phù Đổng thắng Hà Nội Bulls 2-1 ở lượt bốn bảng A giải hạng Ba Quốc gia 2025, trên sân Hoài Đức, Hà Nội ngày 5/11/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Nguồn tin của VnExpress cho biết Anh Tuấn sẽ được chuyển đến bệnh viện tuyến Trung ương, để theo dõi thêm và xác định sát hơn nguyên nhân.

Co giật là tình trạng cơ bắp co cứng đột ngột, thường kèm theo mất ý thức, do hoạt động điện não bất thường. Đây là có thể triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, như động kinh, hạ đường huyết, ngộ độc, chấn thương sọ não...

Hôm qua, trong trận Hà Tĩnh thắng HAGL 1-0 ở vòng 10 V-League 2025-2026 cũng chứng kiến một cầu thủ bị chấn động não. Phút 65, trung vệ HAGL Đinh Quang Kiệt tranh chấp trên không với Lê Viktor, rồi ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Sau khi được chăm sóc y tế và kiểm tra phản xạ, HAGL vẫn để trung vệ sinh năm 2007 thi đấu đến hết trận.

Cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn của Trẻ Phù Đổng. Ảnh: Phù Đổng FC

Sau vài phút gián đoạn, trận đấu trở lại bình thường. Nguyễn Đình Cương đươc tung vào sân thay Anh Tuấn. Phút 49, Nguyễn Thành Vinh đánh đầu mở tỷ số cho Trẻ Phù Đổng. Đến phút 81, Vũ Tiến Đạt cứa lòng sát vòng cấm vào góc phải gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, siêu phẩm sút xa ở phút 86 của Hoàng Minh Đạt giúp Trẻ Phù Đổng thắng chung cuộc 2-1.

Chiến thắng thứ hai giúp Trẻ Phù Đổng vươn lên đầu bảng A với 8 điểm, hơn Trẻ Hoài Đức một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Hà Nội Bulls đứng thứ tư với bốn điểm. Bảng đấu còn có Trẻ Công an Hà Nội, Trung tâm bóng đá Đào Hà và Luxury Hạ Long.

Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến 23/11. 17 đội chia làm ba bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt ở ba địa điểm tập trung, lần lượt là Hà Nội (bảng A), Đắk Lắk (B) và TP HCM (C).

Bảng B gồm Trẻ Đắk Lắk, Trẻ Thống Nhất, Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa, Trẻ TP HCM, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh. Bảng C có Trường Giang – Gia Định, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai và STP Food TP HCM.

Ba đội đứng nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất sẽ giành vé lên hạng Nhì. Ba đội đứng đầu mỗi bảng được xếp đồng hạng nhất.

Hiếu Lương