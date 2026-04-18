Cầu thủ CLB Malaysia cướp cáng để cứu đồng đội

Arab SaudiTrận tứ kết AFC Champions League giữa Johor Darul Ta'zim (JDT) và Al Ahli Saudi hỗn loạn vì pha vào bóng nguy hiểm dẫn tới ẩu đả giữa cầu thủ và nhân viên y tế.

Phút 37, trận đấu trên sân King Abdullah Sports City, Jeddah ngày 17/4, trong nỗ lực móc bóng, hậu vệ Ali Majrashi đã tung chân trúng vào vùng mặt tiền đạo JDT Jairo Da Silva. Cú va chạm với lực mạnh khiến cầu thủ người Brazil đổ gục xuống sân và có dấu hiệu bất tỉnh tại chỗ. Các cầu thủ JDT lập tức phản ứng dữ dội, trong khi nhiều người ra hiệu khẩn cấp yêu cầu đội ngũ y tế vào sân.

Trọng tài Adham Makhadmeh nhanh chóng rút thẻ đỏ trực tiếp với Majrashi, rồi mới theo dõi chấn thương của Jairo. Cựu trọng tài quốc tế và chuyên gia phân tích của báo Al Jazeera, Saad Al-Kathiri đánh giá trọng tài Makhadmeh đã quyết định chính xác do hành vi bạo lực và sử dụng lực quá mức.

Tình huống Ali Majrashi phạm lỗi với Jairo da Silva trong trận Al Ahli thắng JDT ở tứ kết AFC Champions League Elite trên sân King Abdullah Sport City, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 17/4/2026. Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi không dừng lại ở thẻ đỏ. Phản ứng chậm của đội ngũ y tế khiến các cầu thủ JDT nổi giận. Jairo nằm bất động trong vài chục giây nhưng chưa được tiếp cận kịp thời. Trước tình hình đó, đội trưởng Natxo Insa chạy thẳng ra đường biên, giật cờ từ tay trọng tài biên để gây chú ý, sau đó tiếp tục lao tới khu vực y tế, đá đổ một chiếc ghế và tự mang cáng vào sân.

Hành động mang tính khẩn cấp này của Insa lại khiến anh bị phạt thẻ vàng vì vi phạm quy trình. Bởi các nhân viên y tế và khiêng cáng sẽ chỉ vào sân khi được trọng tài cho phép. Trong lúc các cầu thủ Malaysia la hét kêu gọi nhân viên y tế vào sân, trọng tài Makhadmeh bận rút thẻ đỏ cho cầu thủ Al Ahli.

Tình huống Natxo Insa cướp cáng cứu đồng đội.

Đồng đội Jonathan Silva cũng bị cảnh cáo khi phản ứng với đối phương ngay sau pha va chạm. Quyết định này bị phản đối vì trọng tài quá cứng nhắc trong lúc cầu thủ đang đối mặt nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên chỉ trích phản ứng "chậm chạp đến đau đớn" của đội ngũ y tế. Chính sự chậm trễ này buộc cầu thủ JDT phải tự hành động để đảm bảo an toàn cho đồng đội. Jairo sau đó được đưa tới bệnh viện và được xác nhận trong tình trạng ổn định, tiếp tục kiểm tra chuyên sâu vùng đầu và mặt.

Ngoài pha bóng dẫn tới thẻ đỏ, trận đấu còn gây tranh cãi bởi hàng loạt quyết định điều hành khác. Chuyên gia Al-Kathiri cho rằng bàn mở tỷ số của JDT ở phút 19 đáng ra không nên được công nhận, do có lỗi đẩy người từ phía sau. Ngược lại, bàn thắng quyết định của Al Ahli ở hiệp hai cũng bị ông đánh giá là không hợp lệ, khi cho rằng có pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ đội bóng Saudi nhưng không được VAR xem xét.

Cầu thủ JDT kêu gọi đưa cáng vào sân, trong lúc trọng tài kiểm tra cầu thủ phạm lỗi. Ảnh: AFC

Những nhận định này khiến công tác trọng tài bị đặt dấu hỏi lớn. Al-Kathiri thậm chí mô tả trận đấu là một thảm họa điều hành, khi cả trọng tài chính lẫn tổ VAR đều mắc sai sót trong các tình huống then chốt.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đang chờ các báo cáo chính thức từ giám sát trận đấu và bộ phận y tế để đánh giá toàn diện sự việc. Tổng thư ký AFC Windsor John chỉ đưa ra phản hồi ngắn gọn, cho biết cơ quan này sẽ xem xét các tình huống liên quan trước khi kết luận.

Cầu thủ gây ra pha phạm lỗi, Majrashi cũng rơi vào trạng thái suy sụp. Hình ảnh sau trận cho thấy anh ôm đầu, bật khóc sau khi chứng kiến hậu quả từ pha xử lý của bản thân.

JDT mở tỷ số ở phút 19, chính từ pha phản lưới của Majrashi. Tiền vệ Franck Kessie gỡ hòa 1-1 cho Al Ahli cuối hiệp một. Đến phút 54, Wenderson Galeno ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1, đưa Al Ahli vào bán kết.

Hoàng An (theo Sun, NST, ESPN)