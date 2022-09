Cầu thủ Cần Thơ đình công

Cần ThơBị nợ lương - thưởng, tiền ăn và lót tay, cầu thủ Cần Thơ quyết định dừng thi đấu, còn HLV Nguyễn Việt Thắng nghỉ việc.

HLV Nguyễn Việt Thắng chia tay Cần Thơ sau nửa mùa giải ở hạng Nhất. Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin của VnExpress, Cần Thơ đang nợ các cầu thủ một tháng lương, bốn tháng tiền ăn, tiền thưởng của ba trận hoà và ba trận thắng cùng một số phí chuyển nhượng.

Do không tìm được giải pháp, trong cuộc họp giữa đội bóng với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ chiều nay, HLV Nguyễn Việt Thắng đã đệ đơn từ chức. Các cầu thủ cũng khẳng định sẽ không thi đấu các vòng tiếp theo ở hạng Nhất, nếu không nhận được tiền. "Chúng tôi cùng nhau xác định, khi nào ban lãnh đạo giải quyết các khoản nợ thì mới thi đấu. Còn không, chúng tôi sẽ dừng luôn", một cầu thủ Cần Thơ chia sẻ.

Một người khác thổ lộ: "Thi đấu ở giải hạng Nhất, lương, thưởng và lót tay không cao nhưng chúng tôi đã rất cố gắng. Khi bị nợ lương, ai cũng gặp khó khăn, không có tiền để sinh hoạt và gửi về lo cho gia đình. Thậm chí, chúng tôi phải đi vay nợ để trang trải cuộc sống. Chúng tôi rất buồn khi HLV Nguyễn Việt Thắng nghỉ nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy đã đấu tranh và bảo vệ chúng tôi đến cùng nhưng lực bất tòng tâm".

Các cầu thủ Cần Thơ trên sân tập của CLB. Ảnh: CLB Cần Thơ

Mùa 2018, Cần Thơ phải xuống hạng sau năm năm góp mặt ở V-League. Từ đó, họ lâm vào khó khăn tài chính, thậm chí đối mặt với nguy cơ không thể tranh tài ở giải hạng Nhất 2022. Ông Nguyễn Đắc Văn, vốn là người đại diện của hàng loạt tuyển thủ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... sau đó đứng ra kết nối cùng các nhà tài trợ, tìm cách giải cứu đội bóng. Khi tiếp quản đội bóng hồi đầu mùa, ông Văn đặt mục tiêu trước mắt là ổn định cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển của CLB, tiếp đó đưa đội bóng trở lại với V-League.

Sau 14 vòng, Cần Thơ được 17 điểm - ít hơn 11 điểm so với đầu bảng Công an Nhân dân. Theo lịch thi đấu, Cần Thơ sẽ tiếp Long An ở vòng 15 ngày 23/9.

Thuý Vi