Cầu thủ CAHN bị cấm ba trận vì đạp Hoàng Đức

Ban kỷ luật VFF phạt nguội tiền vệ Hoàng Văn Toản của Công an Hà Nội vì pha vào bóng thô bạo với Nguyễn Hoàng Đức ở vòng 3 V-League 2023.

Văn Toản chuyền bóng trong trận CAHN thua Viettel hôm 14/2.

Văn Toản bị cấm thi đấu ba trận và nộp phạt 15 triệu đồng, căn cứ vào khoản một, điều 39 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về Hành vi xâm phạm thân thể.

Án phạt bắt nguồn từ việc Văn Toản đạp vào cổ chân tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phút 53, trận Công an Hà Nội thua Viettel 1-2 trên sân Hàng Đẫy ngày 14/2. Dù phạm lỗi nguy hiểm, Văn Toản chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Một ngày sau, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF - đơn vị tổ chức giải) gửi công văn tới Ban kỷ luật VFF báo cáo về tình huống này và đề nghị có hình thức kỷ luật thêm với Văn Toản.

Sau khi bị phạm lỗi, Hoàng Đức cố gắng thi đấu nhưng phải rời sân phút 58. Sau trận HLV Thạch Bảo Khanh lo lắng anh gặp chấn thương nặng. Tuy nhiên, hôm qua Hoàng Đức xác nhận chấn thương không quá nghiêm trọng, chỉ bị phần mềm và có thể trở lại thi đấu ở vòng 4 gặp Nam Định ngày 19/2.

Văn Toản sinh năm 2001, quê Lạng Sơn và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Công an Nhân dân. Năm ngoái, anh là nhân tố trụ cột giúp Công an Nhân dân (nay là Công an Hà Nội) vô địch giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng lên V-League. Anh cũng nằm trong đội hình U22 Việt Nam vô địch U22 Đông Nam Á vào tháng 2/2022. Khi ấy, Văn Toản sang Campuchia từ đầu, nhưng rồi nhiễm Covid-19 và chỉ trở lại thi đấu trong trận chung kết .

Án phạt này khiến Văn Toản lỡ vòng 4 và vòng 5 V-League, cùng một trận đấu tại Cup Quốc gia 2023.

Hiếu Lương