Cầu thủ Barca tháo chạy sau khoảnh khắc vô địch La Liga

Sau vài phút, Barca phải dừng màn chia vui do hàng chục CĐV Espanyol tràn xuống sân với ý đồ tấn công. Sau đó, các nhà tân vô địch tháo chạy vào phòng thay đồ.

Theo tờ AS, một số CĐV chủ nhà xông vào đường hầm và đối mặt nhiều cầu thủ. Một số CĐV khác hướng đến dàn lãnh đạo Barca, nhưng lực lượng an ninh kịp can thiệp.