Cầu thủ 20 tuổi bị bắn chết trên xe chở đội bóng

GhanaCầu thủ 20 tuổi Dominic Frimpong thiệt mạng sau khi xe chở đội Berekum Chelsea bị tấn công bằng súng trên đường trở về từ một trận đấu tại giải VĐQG.

Vụ việc xảy ra tối 12/4, khi toàn đội Berekum Chelsea cùng đi xe từ thị trấn Samreboi về Berekum, sau trận thua Samartex 0-1 tại Ngoại hạng Ghana. Xe của đội bị một nhóm người có vũ trang chặn lại trên tuyến đường Goaso - Bibiani.

"Trên đường trở về từ Samreboi, xe của chúng tôi bị một nhóm cướp có vũ trang chặn đường, ngăn không cho di chuyển", Berekum Chelsea cho biết trong thông cáo. "Các đối tượng đeo mặt nạ, mang theo súng ngắn và súng trường tấn công".

Cầu thủ 20 tuổi Dominic Frimpong trong màu áo Berekum Chelsea. Ảnh: Berekum Chelsea

Khi tài xế cố gắng lùi xe để thoát khỏi tình huống, nhóm này bắt đầu nổ súng vào xe. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện buộc phải rời xe, chạy vào các bụi rậm ven đường để tìm nơi ẩn nấp.

Trong vụ tấn công, Frimpong bị trúng đạn và không qua khỏi do vết thương. Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA) sau đó xác nhận thông tin cầu thủ 20 tuổi tử vong.

Frimpong thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh, được mô tả là cầu thủ trẻ triển vọng. Anh gia nhập Berekum Chelsea theo dạng cho mượn từ Aduana, tháng 1/2026. Trước khi gặp nạn, cầu thủ 20 tuổi chơi 13 trận và ghi hai bàn tại giải vô địch quốc gia.

Trong thông cáo, GFA bày tỏ "cú sốc và nỗi buồn sâu sắc" trước cái chết của Frimpong. Liên đoàn gọi đây là mất mát lớn không chỉ với Berekum Chelsea, còn với toàn bộ bóng đá Ghana. Tổ chức này chia sẻ nỗi đau với ban lãnh đạo, cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ CLB và gia đình Frimpong.

Liên đoàn cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và đảm bảo công lý được thực thi. Đồng thời, GFA hứa cải thiện các biện pháp an ninh cho các đội bóng khi di chuyển tham dự các trận đấu trong nước.

Các nghi phạm trong vụ tấn công chưa bị bắt giữ. Giới chức đang tiến hành điều tra.

Đây không phải lần đầu một đội bóng tại Ghana gặp sự cố an ninh khi di chuyển sau trận. Năm 2023, xe của CLB Legon Cities từng bị tấn công sau một trận đấu với Samartex, dù khi đó không có thương vong.

Hoàng An (theo BBC News)