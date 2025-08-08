Cầu thời Liên Xô trụ vững sau khi hứng loạt bom lượn Nga

Cầu Korabel ở thành phố Kherson, được xây từ thời Liên Xô, trụ vững sau gần một tuần Nga oanh tạc bằng nhiều loại bom hạng nặng.

"Nga oanh tạc cầu Korabel hàng ngày kể từ hôm 2/8. Trong ngày 6/8, không quân Nga đã thả 7 quả bom dẫn đường nhằm vào công trình này. Cây cầu đã bị hư hại, song mọi người vẫn có thể đi qua", Oleksandr Prokudin, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Kherson do Ukraine bổ nhiệm, cho biết hôm 7/8.

Cầu Korabel bắc qua phân nhánh Kosheva thuộc hệ thống sông Dnieper, nối giữa đảo Korabel và phần còn lại của thành phố Kherson hiện do Ukraine kiểm soát. Công trình được xây dựng dưới thời Liên Xô vào năm 1954, lần đại tu gần nhất diễn ra năm 2004.

Cầu ở Kherson trụ vững sau gần một tuần Nga oanh tạc Cầu Korabel ở Kherson trúng bom FAB-3000 nặng ba tấn trong video công bố ngày 2/8. Video: Top War

Tuy nhiên, ông Prokudin thừa nhận quá trình di chuyển qua cầu rất khó khăn, ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển nhu yếu phẩm đến đảo Korabel. 1.000 người dân đã được sơ tán khỏi đảo, giới chức Ukraine cũng không có kế hoạch sửa cầu vì tình hình an ninh phức tạp.

Truyền thông Nga trước đó công bố video khoảnh khắc bom lượn FAB-3000 UMPK đánh trúng mặt cầu Korabel, song công trình vẫn đứng vững. Theo chuyên trang quân sự Top War của Nga, đòn tập kích không đánh sập hoàn toàn cây cầu, nhưng đã phần nào làm gián đoạn hoạt động hậu cần tới đảo Korabel.

"Phá hủy cây cầu sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn rất khó khăn của quân đội Ukraine tại tỉnh Kherson. Một phần đáng kể tuyến đường trong khu vực đã nằm trong tầm bắn của pháo và thiết bị bay không người lái (drone), khiến các chuyến di chuyển của binh sĩ Ukraine trở nên rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới nguồn cung hậu cần", chuyên trang này cho hay.

Lỗ thủng trên mặt cầu Korabel sau một cuộc không kích của Nga. Ảnh: Ukrainska Pravda

CNN ngày 6/8 nêu giả thuyết Nga có thể tấn công sang bờ tây sông Dnieper trong những tuần tới. "Áp lực nhằm tách Korabel khỏi phần còn lại của thành phố Kherson làm dấy lên lo ngại Nga có thể tìm cách oanh tạc khu vực, sau đó đổ quân lên vùng đất đã bị san phẳng", CNN đưa tin.

Tuy nhiên, Bộ tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine bác bỏ thông tin, khẳng định kịch bản Nga đổ bộ lên đảo Korabel "hiện rất khó xảy ra". Để thực hiện chiến dịch này, các đơn vị Nga sẽ phải vượt qua nhiều đảo và nhánh sông, đối mặt nguy cơ bị đối phương phát hiện và đánh chặn.

Vị trí đảo Korabel và thành phố Kherson. Đồ họa: RYV

Nga kiểm soát thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, vài ngày sau khi phát động chiến dịch đặc biệt hồi tháng 2/2022. Quân đội Ukraine tháng 10/2022 tái kiểm soát thành phố Kherson và một phần tỉnh này sau khi Nga rút quân từ bờ tây sang bờ đông sông Dnieper. Ukraine sau đó mở nhiều chiến dịch vượt sông Dnieper nhằm thiết lập đầu cầu ở bờ đông nhưng bất thành.

Khu vực bờ tây sông Dnieper, trong đó có thành phố Kherson, thường xuyên bị lực lượng Nga tập kích. "Korabel thường xuyên bị tấn công và là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Kherson", Prokudin nói.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)