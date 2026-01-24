Cầu thép 10 tấn bị trộm cưa sạch trong đêm

Ấn ĐộCây cầu thép dài trên 21 m và nặng hơn 10 tấn ở bang Chhattisgarh biến mất sau một đêm vì bị cưa trộm.

Cảnh sát thành phố Korba, bang Chhattisgarh của Ấn Độ, hôm nay thông báo bắt giữ 5 người ở độ tuổi 19-27, nằm trong số 15 nghi phạm được nhận diện sau vụ cưa trộm cầu thép ở khu vực hồi tuần trước. Giới chức đang truy tìm 10 nghi phạm còn lại, trong đó có hai thành viên cầm đầu là Mukesh Sahu và Aslam Khan.

Cây cầu thép bắc qua kênh Hasde, dài hơn 21 m và nặng trên 10 tấn, biến mất vào sáng 18/1, dù người dân vẫn đi lại bình thường trước đó một ngày. Phó giám đốc cảnh sát Lakhan Patle cho biết các nghi phạm dùng máy cắt gió đá để tháo dỡ lan can và toàn bộ kết cấu cây cầu, sau đó lấy thép đi bán phế liệu.

Phần thép còn lại của cây cầu 10 tấn bị cưa trộm ở bang Chhattisgarh của Ấn Độ. Ảnh: India Today

Lãnh đạo đồn cảnh sát địa phương Bhimsen Yadav thêm rằng các điều tra viên đã thu hồi khoảng 7 tấn thép được các nghi phạm giấu dưới lòng kênh. Họ cũng giữ phương tiện dùng để vận chuyển số thép bị lấy cắp và đang làm rõ nơi thu mua số vật tư còn lại.

Cây cầu bắc qua kênh Hasde đã tồn tại gần 40 năm. Người dân địa phương phải di chuyển qua cây cầu bê tông gần đó sau vụ trộm.

Vụ cưa trộm cầu tương tự từng xảy ra tại huyện Rohtas, bang Bihar, vào tháng 4/2022. Nhóm trộm giả dạng là đoàn công tác của Sở Thủy lợi, dùng máy cắt khí đá và máy đào để tháo dỡ cây cầu thép dài hơn 18 m rồi đem bán.

Quá trình kéo dài ba ngày trước sự chứng kiến của người dân trong vùng, do tất cả đều nghĩ đây là hoạt động của chính quyền. Cảnh sát Ấn Độ sau đó bắt được 8 người trong nhóm nghi phạm, trong đó có một chuyên viên thủy lợi và một chính trị gia địa phương.

Thanh Danh (Theo Times of India, BBC, Print)