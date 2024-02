Cầu tài lộc ngày vía Thần Tài với BST Long Đáo Kim Niên PNJ

Bộ sưu tập Long Đáo Kim Niên với các thiết kế mang biểu tượng chiêu lộc, hợp sắm ngày vía Thần Tài 2024, gửi gắm nguyện ước năm mới.

Vàng được nhiều người xem là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý, may mắn. Trong khi Thần Tài là vị thần của tài lộc, chuyên cai quản tiền bạc nhân gian. Theo đó, ngày càng có nhiều người, nhất là doanh nhân, kinh doanh, buôn bán... họ có thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài, cầu may mắn, tài lộc cho năm mới.

Vàng miếng thường được ưa chuộng với số lượng bán ra "áp đảo". Lý do vì tính thanh khoản cao, giá trị bền vững, thích hợp đầu tư dài hạn. Ngoài ra, vàng miếng cũng được ép vỉ cẩn thận, bảo quản tối ưu. Người dùng có thể yên tâm tích trữ lâu dài, không lo hao mòn, hư hại hay mất giá.

Mặt khác, vàng miếng hiện nay còn có kiểu dáng bắt mắt, nhiều biểu tượng ý nghĩa in trên mặt. Đây cũng là điểm cộng vì nhiều người Việt quan niệm chọn vàng hình gì, lựa tài lộc nấy.

Thấu hiểu nhu cầu đó, nhân dịp Tết Giáp Thìn, PNJ giới thiệu bộ sưu tập vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên với các biểu tượng Phúc Lộc Tài, Kim Long, cùng những lời chúc ý nghĩa in trên sản phẩm. Không những đáp ứng nhu cầu mua vàng ngày vía Thần tài, BST còn là tặng phẩm cao cấp dành tặng bản thân hoặc làm quà tặng người thân, đối tác, gửi gắm mong ước về tài chính, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, bình an.

BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên gửi gắm những nguyện ước tài lộc, thăng hoa trong năm mới Giáp Thìn. Ảnh: PNJ

"BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, nằm trong số những tạo tác mới nhất của PNJ dành riêng cho Tết Giáp Thìn. Với thiết kế tinh tế, ứng dụng công nghệ chế tác hiện đại, BST thể hiện sự chăm chút, tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất", đại diện PNJ chia sẻ.

Bên cạnh hình thức, thiết kế, BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên còn ghi điểm ở giá trị tinh thần, đi kèm những lời chúc chân thành, chạm khắc công phu như: "An" đại diện "Tân niên bình an đáo"; "Phú" mang ý nghĩa "Xuân nhật phú quý lai"; "Quý" - Lập xuân đa phú quý; "Phát" - Tân xuân phát lộc tài; "Lộc" - Minh niên nghênh vạn lộc; "Tài" - Tiết xuân vượng đức tài.

Set 6 Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên đặt trong hộp nhung đỏ với thiết kế sang trọng. Ảnh: PNJ

PNJ mang đến lựa chọn đa dạng với thông điệp riêng đi kèm. Set 2 Vàng tài lộc An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý, ẩn chứa lời chúc năm may mắn, phú quý, tài lộc. Set 3 Vàng tài lộc Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý là "ứng viên" lý tưởng dành tặng bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Set 6 Vàng tài lộc Tài - Lộc - Phát - Phú - Quý - An là món quà đẳng cấp, mang nhiều ý nghĩa cho một năm trọn vẹn, đủ đầy.

Set 8 miếng trong BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên từ PNJ hứa hẹn là món quà Tết lý tưởng, chào năm trọn vẹn. Ảnh: PNJ

Bên cạnh set 6 có sẵn, PNJ còn gửi đến phiên bản đặc biệt gồm 8 Vàng tài lộc mang giá trị số 8 phong thủy, kèm theo lời chúc "Xuân Đáo An Khang - Niên Lai Thịnh Vượng", ngụ ý cho lời chúc năm bội thu thành quả. Xem thêm thông tin và hình ảnh BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên tại đây.

Á Hiên