Cầu Rạch Miễu 2 xóa 'điểm đen' ùn tắc ở quốc lộ nối Đồng Tháp – Vĩnh Long

Tuyến đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2 gồm có 5 cầu, phần lớn các cầu đều quy mô, không còn tình trạng "thắt cổ chai" dẫn đến ùn tắc như cầu Rạch Chuối trên đường dẫn cầu Rạch Miễu 1. Trong ảnh là cầu Ba Lai bờ Vĩnh Long gồm cầu chính cùng 2 cầu phụ .
Nhiều ôtô đã chọn chạy trên cầu Rạch Miễu 2 sau một tuần khánh thành.
"Nếu đi về Sóc Trăng, Trà Vinh cũ sau khi xuống cao tốc TP HCM - Trung Lương qua cầu Rạch Miễu 2 sẽ rút ngắn đoạn đường gần 10 km và nhanh hơn gần một giờ so với cầu cũ", tài xế Phạm Thanh Tâm nói.
Cầu Rạch Miễu 2 nhìn từ cồn Thới Sơn, phía xa là cầu cũ. Dự án khởi công tháng 3/2022, đi vào hoạt động ngày 19/8, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng. Cầu dài 17,6 km, bao gồm cầu chính 1,9 km, rộng 21,5 m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng thứ 2 do kỹ sư Việt Nam thiết kế, xây dựng. Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 với tỉnh lộ 870) thuộc địa phận xã Long Hưng, Đồng Tháp. Điểm cuối tiếp giáp quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,7 km thuộc địa phận phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.
Vị trí hai cầu. Đồ họa: Khánh Hoàng
Hoàng Nam