Cầu nối đưa nội thất Việt ra thị trường quốc tế

Ngành nội thất Việt Nam đang mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó các triển lãm quốc tế như VIFA ASEAN là cầu nối để thương hiệu Việt tiếp cận người mua toàn cầu.

Vị thế xuất khẩu đang lên của nội thất Việt

Ngành nội thất hiện nằm trong nhóm xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, giá trị đứng top đầu thế giới. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ mang về 16,25 tỷ USD, tăng hơn 20% so với 2023. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 11,2 tỷ USD, tăng gần 22% so với năm 2023.

Tại nhiều thị trường phát triển như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, nhu cầu chuyển hướng sang thiết kế bền vững, vật liệu thân thiện môi trường và công thái học. Đây cũng là xu hướng mà nhiều doanh nghiệp Việt đang nỗ lực bắt kịp.

Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp trong ngành, để vươn ra toàn cầu, doanh nghiệp không chỉ gia tăng sản lượng mà cần chuyển từ sản xuất theo đơn hàng sang sáng tạo sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Sự hiện diện tại các diễn đàn quốc tế được coi là bước đi cần thiết để thử nghiệm, kết nối và tìm chỗ đứng trên bản đồ xuất khẩu.

Gian hàng The One tại triển lãm VIFA ASEAN 2025. Ảnh: The One

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành kết nối với đối tác, khách mua quốc tế, Hội chợ quốc tế về nội ngoại thất và mỹ nghệ Việt Nam ASEAN (VIFA ASEAN) được tổ chức thường niên. Năm nay, hội chợ diễn ra tại TP HCM, ngày 26-29/8, thu hút hơn 300 doanh nghiệp từ Việt Nam, các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc... cùng 1.000 gian hàng tham dự.

Sự kiện được xem là cơ hội để thương hiệu nội thất Việt giới thiệu năng lực thiết kế, sản xuất và tiếp cận hệ sinh thái nhập khẩu từ ASEAN, Trung Đông, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu - những thị trường có nhu cầu cao và tiêu chuẩn khắt khe.

The One - thương hiệu nội địa hướng đến thị trường quốc tế

Trong dòng chảy của ngành nội thất, The One là một trong những doanh nghiệp sớm xây dựng được hệ sinh thái đa dạng. Bắt đầu từ lĩnh vực nội thất văn phòng, những năm gần đây hãng tái định vị thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể cho văn phòng, giáo dục, y tế và không gian sống. Trọng tâm hiện nay là xuất khẩu có chọn lọc, tập trung vào các thị trường đòi hỏi cao về thiết kế, chất lượng và tiêu chuẩn bền vững.

The One trưng bày gian hàng như một văn phòng thu nhỏ, cho phép khách tham quan trực tiếp. Ảnh: The One

Năm 2025 đánh dấu 30 năm phát triển của The One. Thương hiệu đã có mặt ở 34 tỉnh thành, đang định hướng tới thành "đối tác không gian" cho doanh nghiệp toàn cầu, cung cấp giải pháp nội thất trọn gói chứ không đơn thuần là sản phẩm đơn lẻ.

Tại triển lãm VIFA ASEAN 2025, The One trưng bày gian hàng như một văn phòng thu nhỏ, cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm bàn module, hệ tủ thông minh hay két sắt. Không gian được thiết kế theo ngữ cảnh sử dụng thực tế, nhằm kể câu chuyện về thương hiệu nội thất Việt đã có nền tảng trong nước và đang sẵn sàng đồng hành doanh nghiệp quốc tế.

Sự kiện cũng ghi nhận màn ra mắt của Jager - thương hiệu nội thất xuất khẩu cao cấp thuộc The One, tập trung vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu. Với hệ thống sản xuất tự động hóa theo tiêu chuẩn Đức cùng chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 về quản lý chất lượng và môi trường, Jager đang trở thành đối tác của nhiều thương hiệu nội thất toàn cầu.

Theo đại diện doanh nghiệp, bên cạnh đội ngũ R&D, khả năng linh hoạt trong sản xuất cũng là lợi thế lớn giúp Jager có thể hiện thực hóa những thiết kế riêng biệt theo yêu cầu từng chủ đầu tư, đồng thời sẵn sàng đồng hành đối tác từ khâu phát triển ý tưởng cho đến sản xuất hàng loạt.

Đội ngũ của The One tại triển lãm VIFA ASEAN. Ảnh: The One

Cũng theo đơn vị, phản hồi tích cực tại triển lãm là tín hiệu nội thất Việt đang dần tiệm cận chuẩn toàn cầu, không chỉ bằng lợi thế chi phí mà còn nhờ giá trị thương hiệu và trải nghiệm. "Trong bối cảnh xuất khẩu không còn là cuộc chơi của OEM, sự đầu tư vào thiết kế, công nghệ và tầm nhìn dài hạn được xem là chìa khóa để tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế", đại diện thương hiệu nói.

