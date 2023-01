Câu nói của chồng trước bữa cơm khiến tôi chạnh lòng

Vợ chồng tôi lấy nhau gần sáu năm, sinh được hai bé, có một vấn đề nhỏ mà từ hôm qua tới giờ tôi suy nghĩ hoài.

Thường ngày chồng phụ giúp việc khi tôi nhờ vả, còn không nhờ thì anh không biết làm gì. Anh ít nói, mọi người bảo hiền. Ban ngày tôi thường đem nguyên liệu lên quán. Cuối năm chồng ít việc nên ở nhà. Chiều hôm qua anh đi chợ mua thức ăn về nấu, lúc đó tôi đang ở nhà đóng hàng. Thấy vậy tôi cắm cơm, còn anh đi chợ về vào bếp nấu ăn. Mọi hôm tôi nấu cơm hầu như lúc nào cũng thừa, thấy dạo này anh ăn ít, ăn có một bát nên nay tôi cắm ít cơm đi (nghĩ là gạo thiếu cơm thừa).

Tới giờ ăn, anh múc cơm ra bát, còn tôi đang nhắn tin với nhân viên để điều khiển công việc từ xa, mới bước từ ghế xuống chiếu để ngồi ăn, nhìn qua thấy anh múc đủ bốn bát cho bốn người, cơm trong nồi còn tầm một bát vơi. Tôi chưa kịp ngồi thì chồng nói: "Nấu được bát cơm ai ăn"? Lúc đó tôi không ngồi nữa, chỉ nhìn anh rồi lẳng lặng vào bếp đặt nước lên để pha mì. Pha xong ra ngoài tôi ngồi ăn ở bàn làm việc, không ngồi dưới do sợ hai bé đòi mì lại không chịu ăn cơm.

Lúc bắt đầu ăn, tôi nói "Mẹ nhường cơm cho bố, bố ăn hết đi". Vậy là ba bố con một mâm ngồi ăn, còn tôi ngồi trên. Lời nói ra với chồng rất vui vẻ nhưng thực chất trong lòng tôi tủi thân vì nghĩ người ở nhà bao lâu nay không ăn nhiều, hôm nay vô tình nấu vơi đi lại bảo nấu thiếu. Tôi ăn mì xong gần 20h còn lên phụ do quán đông khách. Tôi cày để kiếm tiền về cho gia đình, tới bữa ăn chồng nói câu đó thấy tủi thân, đúng là "Trời đánh tránh miếng ăn". Bữa cơm gia đình có vậy, ăn thì cả nhà cùng ngồi ăn, cơm vẫn còn một bát vơi, chồng ăn nữa là được gần hai bát, còn tôi một bát, nếu đói thì pha mì ăn tiếp có sao. Cớ sao chồng tôi nói câu đó?

Khi ăn chồng cũng không thèm gọi tôi ngồi xuống cùng, mặc kệ tôi vào pha mì. Tôi nghĩ nhỏ nhặt vậy mình chấp làm gì, hay do lúc đó tôi nói nhường anh ăn hết nhưng anh không thèm gọi một câu, cũng chỉ một hôm thôi nhưng thực sự tôi không hiểu nổi, nó to tát tới mức chồng ăn hết mà không thèm gọi vợ một câu. Trong khi vợ chồng tôi lâu nay có giận hờn gì đâu. Chiều nay anh còn vui vẻ đi chợ, vậy mà tới giờ ăn thái độ vậy. Có phải tôi để ý tiểu tiết quá không? Tôi viết lên đây để chia sẻ nỗi lòng chứ mọi chuyện không có gì to tát, phải không mọi người?

Thương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc