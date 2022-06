'Cậu nhỏ' cương cứng 10 ngày do chấn thương

TP HCMNgười đàn ông 57 tuổi, bị ngã đập tầng sinh môn (vùng giữa hậu môn và bìu) vào cây gỗ cứng, chảy ít máu đầu dương vật.

Tối cùng ngày, bệnh nhân quan hệ tình dục bình thường, có xuất tinh, không thấy máu trong tinh dịch. Tuy nhiên, sau xuất tinh, dương vật không mềm mà vẫn cương cứng kèm đau tức nhẹ. Đi khám và chữa trị tại một số cơ sở nhưng tình trạng không thay đổi nên bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Trung tâm Thận - Niệu - Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115, ngày 7/6, cho biết người bệnh đến khám khi đã cương dương ngày thứ 10. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận hiện tượng này xuất phát từ việc vỡ mạch máu thể hang hai bên và nhánh mạch máu vỡ này đổ vào xoang hang.

Theo bác sĩ Minh, đây là tình trạng cương dương vật kéo dài thể lưu lượng cao, khá hiếm gặp, chiếm chưa đến 5% các trường hợp cương dương vật kéo dài. Bệnh nhân được can thiệp đưa dương vật trở về bình thường.

Cương dương vật kéo dài là tình trạng dương vật cương trên 4 giờ, không liên quan đến kích thích tình dục. Có hai loại gồm loại dòng máu thấp (do một số bệnh lý huyết học, ung thư, tổn thương hệ thần kinh trung ương, sử dụng thuốc trầm cảm...) và loại dòng máu cao (hiếm gặp hơn, thường do chấn thương). Trong đó, loại dòng máu cao điều trị nội khoa không hiệu quả có thể can thiệp điều trị nội mạch, tắc mạch chọn lọc. Tuy nhiên, tỷ lệ rối loạn cương dương xuất hiện sau điều trị chiếm 15-22%.

Bệnh nhân này sau khi xuất viện được theo dõi, tái khám, kiểm soát tình trạng rối loạn cương để có phương pháp điều trị phù hợp.

Lê Phương