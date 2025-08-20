Nhiều người Nhật kinh ngạc khi chứng kiến quả cầu lửa sáng rực bay vụt qua bầu trời, song các chuyên gia cho biết đây chỉ là hiện tượng tự nhiên.

Video và hình ảnh do nhiều người dân ở các tỉnh Kagoshima, Miyazaki đăng lên mạng xã hội cho thấy luồng sáng mạnh xuất hiện vào khoảng 23h08 ngày 19/8.

"Một luồng sáng trắng mà tôi chưa từng thấy lao xuống từ trên cao. Nó sáng đến mức tôi có thể nhìn rõ hình dạng những ngôi nhà xung quanh. Sáng như ban ngày vậy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và rất kinh ngạc", Yoshihiko Hamahata, khi đó đang lái xe ở tỉnh Miyazaki, cho biết.

Cầu lửa sáng rực trên bầu trời Nhật Bản Cầu lửa xuất hiện trên bầu trời miền tây Nhật Bản đêm 19/8 từ nhiều góc độ quan sát. Video: Volcaholic

Toshihisa Maeda, người đứng đầu Bảo tàng Không gian Sendai ở Kagoshima, cho biết cầu lửa là hiện tượng do bụi, mảnh vỡ hành tinh nhỏ và các vật thể khác trong không gian bốc cháy khi chúng xâm nhập bầu khí quyển Trái Đất.

Theo ông, luồng sáng mạnh xuất hiện ở miền tây Nhật Bản nhiều khả năng là một quả cầu lửa có độ sáng đặc biệt do thiên thạch gây ra và nó có thể đã rơi xuống Thái Bình Dương.

Theo NASA, các vật thể gây ra hiện tượng cầu lửa có thể có kích thước hơn một m. Những cầu lửa phát nổ trong khí quyển về mặt kỹ thuật được gọi là bolide, song các thuật ngữ cầu lửa và bolide thường được sử dụng luân phiên.

Hơn 500.000 cầu lửa xuất hiện mỗi năm trên Trái Đất, hầu hết rơi xuống đại dương và các khu vực không người ở. Tuy nhiên, những quả cầu lửa lớn hơn có thể gây thiệt hại, như thiên thạch Chelyabinsk gây thương tích và thiệt hại diện rộng khi phát nổ ở vùng Ural của Nga vào năm 2013.

Huyền Lê (Theo AFP, NHK, CNA)