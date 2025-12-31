Cầu lông Việt Nam tăng tốc đào tạo lực lượng trẻ

Liên đoàn cầu lông Việt Nam đẩy mạnh tìm kiếm, huấn luyện tài năng trẻ và tạo cơ hội thi đấu quốc tế nhằm xây dựng lực lượng kế cận.

Theo đại diện Liên đoàn, cầu lông Việt Nam ghi nhận sự tiến bộ với nhiều tay vợt đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh từng lên hạng 17 BWF vào tháng 9, Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương giành HC đồng đôi nữ tại SEA Games 2025... Trong khi Nguyễn Tiến Minh từng lọt top 4, 5 thế giới, trở thành "huyền thoại" của cầu lông Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Huyền leo top hơn 700 bậc chỉ sau 2 giải đấu quốc tế tại Bangladesh. Ảnh: Li-Ning

Để duy trì và mở rộng thành tích, Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết song song đầu tư cho các tay vợt trọng điểm như Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng... đồng thời tăng tốc trong việc phát hiện, huấn luyện lực lượng kế cận. Việc đào tạo trẻ sớm được xem là yếu tố then chốt, giúp vận động viên tích lũy điểm số, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu ở các giải quốc tế.

Một trong những gương mặt triển vọng là Nguyễn Thị Thu Huyền, 14 tuổi. Vừa qua, cô liên tiếp góp mặt ở hai giải quốc tế tại Bangladesh và giành HC đồng, qua đó tăng hơn 700 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Thu Huyền đứng vị trí 52 - thứ hạng cao nhất của Việt Nam trên bảng xếp hạng trẻ. Tay vợt này đang được định hướng thi đấu để hướng tới Olympic trẻ 2026.

Cùng với đào tạo tuyến trên, phong trào cầu lông địa phương cũng được chú trọng nhằm mở rộng nguồn tuyển. "Nhiều địa phương có phong trào mạnh như Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM... duy trì tốt tuyến năng khiếu, tạo điều kiện phát hiện vận động viên tiềm năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia", đại diện Liên đoàn cho hay.

Trong quá trình phát triển lực lượng trẻ, các đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành với cầu lông Việt Nam. Li-Ning hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí cho một số vận động viên như Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Minh Sơn, Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh, Trần Quốc Khánh... và tài trợ dài hạn cho nhiều đội năng khiếu ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quân khu 7, giúp vận động viên trẻ yên tâm tập luyện.

"Với tiềm năng sẵn có, cầu lông Việt Nam hiện đang rất sáng cửa để tranh tài tại các giải đấu khu vực và thế giới. Đặc biệt khi có sự chung tay góp sức những người làm chuyên môn và nhà tài trợ", đại diện Li-Ning đánh giá.

Lan Anh