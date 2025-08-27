Cầu lông nữ Việt Nam ra quân toàn thắng tại giải thế giới

PhápNguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang cùng thắng các đối thủ được đánh giá cao hơn tại vòng một giải cầu lông thế giới 2025.

Giải cầu lông thế giới diễn ra thường niên, năm nay là kỳ thứ 29, tổ chức tại thành phố Paris, Pháp từ 25/8 đến 31/8. Việt Nam có sáu tay vợt tham dự, gồm Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ), Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng (đơn nam) và Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (đôi nam).

Vũ Thị Trang trong trận đấu Mia Blichfeldt chiều 24/8/2024 tại Olympic Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: chụp màn hình

Tại vòng một hôm qua, Vũ Thị Trang chỉ mất 31 phút để đối thủ được đánh giá cao hơn, Yevheniia Kantemyr tỷ số 22-20, 21-8. Tay vợt Ukraine đứng thứ 127 theo bảng thứ tự thế giới năm nay, còn Trang hiếm khi thi đấu quốc tế nên không có trong bảng điểm.

Vũ Thị Trang 33 tuổi, sinh tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), từng đứng thứ 39 thế giới. Cô là vợ của cựu số bốn thế giới Nguyễn Tiến Minh. Tiến Minh cũng là tay vợt Việt Nam có thành tích cao nhất tại giải thế giới, với HC đồng ở Quảng Châu, Trung Quốc năm 2013.

Tại vòng hai năm nay, Trang sẽ gặp hạt giống số 14 Gao Fangjie (Cao Phưởng Khiết), không trước 0h ngày 28/8.

Trước thành tích của Trang, Nguyễn Thùy Linh gây bất ngờ khi hạ cựu vương Ratchanok Intanon 21-17, 21-18 trong 45 phút cũng ở vòng một. Sau trận này, tay vợt nữ số một Việt Nam đang có tỷ số đối đầu hai thắng, một thua trước đối thủ số 10 thế giới người Thái Lan.

Ở vòng hai, diễn ra tối nay, Thùy Linh gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn Kirsty Gilmour. Tay vợt Scotland nổi tiếng khi từng công khai là đồng tính nữ.

Ở nội dung đôi nam, Đình Hoàng - Đình Mạnh cũng thắng đôi vợt Brazil Izak Batalha - Matheus Voigt 22-20, 21-16 ở vòng một. Đôi vợt Việt Nam sẽ đấu với đối thủ Đài Loan Lee Jhe-huei - Yang Po-hsuan ở vòng hai.

Ở nội dung đơn nam, Đức Phát và Hải Đăng đều đã bị loại từ vòng một. Đức Phát thua Julien Carraggi 19-21, 18-21, còn Hải Đăng thua đối thủ Indonesia Alwi Farhan 20-22, 13-21.

Giải diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi nội dung đơn có 64 tay vợt góp mặt. Vì thế để vô địch, mỗi người cần thắng sáu trận.

Xuân Bình