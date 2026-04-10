Cầu lông hướng tới 'kỷ nguyên 3x15'

Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) đang xem xét áp dụng hệ thống tính điểm theo thể thức 3 set và mỗi set 15 điểm, thay vì 21 điểm như hiện tại.

BWF đã mở tham vấn công khai, kêu gọi người hâm mộ đóng góp ý kiến trước ngày 15/4. Đề xuất này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội thường niên của BWF ngày 25/4 tại Horsens, và nếu được thông qua, sẽ chính thức áp dụng từ ngày 4/1/2027.

Theo BWF, thể thức 3x15 giúp các trận đấu trở nên kịch tính và cạnh tranh hơn, khi tỷ số sít sao xuất hiện thường xuyên và các tay vợt bước vào giai đoạn quyết định sớm hơn. Nhịp độ trận đấu vì thế được duy trì ở mức cao, góp phần giữ chân khán giả. Đồng thời, việc rút ngắn số điểm giúp thời lượng thi đấu dễ dự đoán hơn, hỗ trợ công tác tổ chức, truyền hình và giảm tải thể lực cho VĐV.

BWF cũng cho rằng thay đổi này mang lại lợi ích cho nhiều nhóm. Khán giả có trải nghiệm xem năng động hơn, trong khi ban tổ chức giải có thể kiểm soát lịch thi đấu tốt hơn, vận hành hiệu quả hơn và cải thiện mức độ tương tác với người xem. VĐV được giảm tải thể lực, hạn chế nguy cơ chấn thương và có thể kéo dài sự nghiệp, còn trọng tài cũng giảm áp lực trong các ngày thi đấu kéo dài.

Ngoài phương án 3x15, BWF từng cân nhắc thể thức 5 set, mỗi set 11 điểm.

Tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu ở chung kết giải Vietnam Open 2024. Ảnh: Đức Đồng

Bình luận viên Steen Pedersen cho rằng cầu lông cần thích nghi với xu hướng hiện đại, khi thời gian chú ý của khán giả ngày càng ngắn. Ông kỳ vọng hệ thống tính điểm mới không chỉ giữ chân người hâm mộ hiện tại mà còn thu hút thêm khán giả mới trên toàn cầu.

Ở góc độ y học, Niels Christian Kaldau, Chủ tịch Hội đồng Y khoa của BWF, nhận định việc giảm thời gian thi đấu có thể giúp giảm mệt mỏi và nguy cơ chấn thương do quá tải, đồng thời tạo điều kiện để VĐV hồi phục tốt hơn giữa các trận. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tác động cụ thể vẫn khó dự đoán, do lối chơi và phương pháp tập luyện có thể thay đổi theo hệ thống mới.

Trong khi đó, tranh luận vẫn tồn tại trong giới VĐV. Pusarla V. Sindhu, Chủ tịch Ủy ban VĐV của BWF, cho rằng đổi mới là cần thiết nhưng phải mang lại giá trị thực chất. Theo cô, phản hồi từ các tay vợt hiện khá trái chiều, song phần lớn vẫn nghiêng về hệ thống 21 điểm vì mang lại sức hấp dẫn, nhịp độ và chiều sâu chiến thuật tốt hơn, dù một số cũng nhìn thấy lợi ích ở thể thức 15 điểm với các trận đấu ngắn hơn.

Ở chiều ủng hộ, nhà vô địch Olympic tokyo 2020 Chen Yu Fei cho rằng các trận 21 điểm có thể kéo dài tới 80-90 phút, gây áp lực thể lực lớn. Với thể thức 15 điểm, thời gian thi đấu sẽ ngắn hơn nhưng cường độ và tính hấp dẫn được nâng cao.

BWF khẳng định đây không phải thay đổi mang tính "cách mạng", mà là bước điều chỉnh nhằm thích ứng với xu hướng mới, đồng thời cân bằng lợi ích giữa vận động viên, khán giả và các bên liên quan.

