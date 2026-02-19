'Câu lạc bộ' doanh nghiệp Việt lãi hàng tỷ USD

Năm 2025, "câu lạc bộ" lãi tỷ USD tăng lên 11, thêm 2 thành viên mới là VPBank, Vingroup, trong đó, ngân hàng vẫn áp đảo với 7 cái tên.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 công bố đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tiếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp trong nước lãi lớn nhất với lợi nhuận hợp nhất trước thuế khoảng 62.700 tỷ đồng năm 2025, tương ứng 2,38 tỷ USD. Con số này tăng 13% so với năm trước đó và vượt 44% kế hoạch của tập đoàn này.

2025 cũng là năm liên tiếp mà tập đoàn này phá kỷ lục doanh thu khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Sản lượng khai thác dầu của PVN năm ngoái đạt xấp xỉ 10 triệu tấn (vượt kế hoạch trên 20%), sản lượng điện 31,37 tỷ kWh (tăng 7,3% so với 2024), sản xuất xăng dầu gần 7,9 triệu tấn (tăng 17,6%). Cả năm ngoái, PVN nộp ngân sách 159.600 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch.

Số liệu: Báo cáo tài chính năm 2025. Đồ họa: Anh Tú

Xếp ở vị trí thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) với khoản lãi trước thuế 56.800 tỷ đồng, tương đương 2,15 tỷ USD. So với 2024, lợi nhuận của Viettel năm ngoái tăng trưởng trên 11%. Viettel cũng giữ được mức tăng trưởng doanh thu hai con số năm thứ hai liên tiếp (gần 14%) để nâng lên mức 220.400 tỷ đồng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel, cho biết mảng kinh doanh tại các thị trường quốc tế với mức tăng trưởng đến 24% đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tập đoàn trong năm ngoái. Cùng với đó, theo ông, khối sản xuất cũng bắt đầu gặt hái thành quả sau 10 năm nghiên cứu, đưa các sản phẩm vào sản xuất và trang bị thực tế.

Với ông Thắng, sự tăng trưởng đóng vai trò là động lực và sức sống cốt lõi với mọi doanh nghiệp. "Nếu không tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm, cán bộ công nhân viên sẽ nản chí. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để bộ máy tập trung cao độ vào làm việc, nghiên cứu, sáng tạo", Chủ tịch Viettel chia sẻ.

Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 51.279 tỷ đồng (gần 1,95 tỷ USD), Vinhomes đứng thứ ba và cũng là công ty bất động sản duy nhất trong câu lạc bộ doanh nghiệp Việt lãi tỷ USD. Vinhomes liên tục nằm trong nhóm này từ năm 2019 đến nay. Năm 2025, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng là doanh nghiệp lãi lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Vinhomes đạt kết quả kỷ lục trên chủ yếu nhờ bàn giao đúng tiến độ và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn. Riêng năm ngoái, công ty ra mắt 5 đại dự án mới tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Nhờ kết quả tích cực của Vinhomes, Vingroup cũng lần đầu chạm mốc lãi tỷ USD sau khi hợp nhất kết quả kinh doanh từ mảng bất động sản. Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 26.300 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), tăng 57% so với 2024.

Bên cạnh Vingroup, câu lạc bộ các doanh nghiệp Việt lãi tỷ USD năm ngoái còn đón một cái tên mới gia nhập là VPBank. Nhà băng này lần đầu lãi vượt 30.000 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD). So với 2024, lợi nhuận VPBank tăng đến hơn 50%. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của họ.

Đồ họa: Anh Tú

Thêm VPBank, nhóm ngân hàng tiếp tục áp đảo trong câu lạc bộ này với 7 cái tên. Trong đó, ông lớn Vietcombank vẫn dẫn đầu về lợi nhuận, với hơn 44.000 tỷ đồng lãi trước thuế (khoảng 1,7 tỷ USD), tăng 4%. Điều này có được nhờ thu nhập lãi thuần tăng 6% cùng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm.

Trong nhóm các ngân hàng quốc doanh, VietinBank là đơn vị có sự tăng trưởng mạnh nhất khi lợi nhuận cải thiện 37%. Nhờ đó, lãi trước thuế đạt gần 43.500 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ USD). Chi phí dự phòng rủi ro giảm 37% là động lực chính giúp VietinBank cải thiện kết quả kinh doanh. Một ngân hàng Big4 khác - BIDV, cũng có lãi trước thuế gần 37.900 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ USD.

Agribank đến nay chưa công bố số liệu chính thức, nhưng lãnh đạo nhà băng này tại buổi tổng kết kinh doanh 2025 hồi tháng trước cho biết họ đều hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu. Trước đó, ngân hàng nông nghiệp đặt mục tiêu lãi khoảng 28.700 cả năm 2025. Trước đó một năm, Agribank cũng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục với 27.800 tỷ.

Ở nhóm tư nhân, hai ngân hàng khác cũng báo tiếp tục lãi tỷ USD là MB và Techcombank. Chỉ số này của hai nhà băng trên lần lượt đạt 1,3 tỷ USD và 1,2 tỷ USD.

Với Techcombank, một lãnh đạo ngân hàng này cho biết việc tổng thu nhập hoạt động (TOI) cải thiện cùng kiểm soát chặt chi phí giúp lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Theo đó, TOI của nhà băng cao hơn 14% so với năm trước đó, đạt gần 53.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng chậm hơn doanh thu, chỉ 7%.

Điều tương tự cũng diễn ra tại MB, khi TOI của ngân hàng này đi lên hơn 22%, trong khi chi phí được kiểm soát chặt. Theo Phó chủ tịch MB Vũ Thành Trung, nền tảng công nghệ là động lực then chốt giúp nhà băng duy trì hiệu quả lợi nhuận trong bối cảnh mở rộng quy mô nhanh.

Lý giải về nguyên nhân các nhà băng tiếp tục lãi lớn năm 2025, ông Bùi Duy Khoa, Phó phòng Phân tích Nghiên cứu Chứng khoán BIDV cho rằng, việc tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống đạt mức cao nhất nhiều năm là yếu tố quan trọng nhất. "Mức tăng trưởng tín dụng cao cho thấy các ngân hàng "bội thu" từ cho vay - một trong những mảng kinh doanh chính của họ", ông Khoa nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám Khối tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), nhận định dư nợ cho vay toàn hệ thống ngân hàng cải thiện năm qua giúp thu nhập lãi thuần của các đơn vị tăng trưởng. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 19%, cao nhất trong một thập kỷ.

Anh Tú - Trọng Hiếu