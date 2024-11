Cậu học trò lớp 10 học FUNiX Wings ước mơ thành Business Analyst

Hoàng Văn Long (16 tuổi, Hải Dương) được bố mẹ ủng hộ theo học khóa FUNiX Wings để đến gần hơn với mục tiêu trở thành một Business Analyst.

Hoàng Văn Long hiện là học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Chàng trai 16 tuổi đam mê công nghệ thông tin, thường tự tìm hiểu các kiến thức về ngành. Tự tìm hiểu, Long biết đến nghề Business Analyst - một vị trí công việc mà cậu thấy hấp dẫn và đánh giá bản thân phù hợp.

Qua Youtube, Long được xem các video chia sẻ của chính học viên FUNiX Wings và cảm thấy thích thú với khóa học. Cậu học trò lớp 10 tự tìm hiểu về khóa học và chủ động xin mẹ cho đăng ký.

"Theo học Wings, em mong muốn tìm hiểu về ngành IT, cách ứng dụng những tiến bộ công nghệ giúp cho học tập và công việc của em sau này", Long chia sẻ.

Chị Đặng Thị Ngân, mẹ của Long đã tìm hiểu về chương trình trước khi đồng ý với mong muốn của con. Chị nhận thấy phương thức học tập trực tuyến tại FUNiX có nhiều ưu điểm, khóa Wings có nhiều điểm tốt và học viên phản hồi tốt. Đặc biệt, khi thấy con trai hào hứng với khóa học, chị đã quyết định ủng hộ con.

"Hy vọng khi tham gia khóa học, Long sẽ học những kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin và có thể sử dụng trong học tập và sau này", người mẹ nói.

Trước FUNiX, Hoàng Văn Long đã có những trải nghiệm với học online nói chung, và học IT trực tuyến nói riêng. Bởi vậy, Long không bỡ ngỡ khi học FUNiX Wings. Một tuần năm buổi, mỗi buổi 45 phút, Long sẽ vào Zoom, học cùng các bạn dưới sự dẫn dắt của mentor.

Hoàng Văn Long tâm đắc với khóa học FUNiX Wings và tự tin chinh phục tốt khóa học trong tương lai. Ảnh: FUNiX

"Em không gặp khó khăn gì với cách học này vì đã có thời gian làm quen trong mùa dịch qua việc học trực tuyến tại nhà. Hơn nữa, khi gặp khó khăn các mentor và hannah đã giúp đỡ nhiệt tình: hannah, mentor đôn đốc em vào học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ. Khi có thắc mắc, em luôn được giải đáp, cung cấp thêm những chỉ dẫn hữu ích nên em rất vui", Long nói.

Trở ngại lớn nhất của Long là cân bằng giữa học tập trên lớp và FUNiX. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của các mentor, hannah và bố mẹ nên em đã sắp xếp được thời gian và hoàn thành bài tập. Long luôn có mặt đầy đủ trong các buổi zoom. Cậu học trò xác định, nếu gặp khó khăn trong quản lý thời gian thì em sẽ ưu tiên việc học FUNiX và duy trì mức ổn đối với việc học tại trường.

Nhập học từ tháng 9, Long đã trải qua hai môn học là IT For Beginners (Tổng quan về ngành CNTT) và môn AI Assistant in IT (Trợ lý AI trong CNTT). Qua đó, Long được tìm hiểu về thế giới IT với cách thức vận hành, các vị trí công việc, phương pháp làm việc cũng như các công cụ lập trình như C++, Java script. Trong các nội dung đã học, Long nhận xét môn học Trợ lý AI trong CNTT là ấn tượng và khiến cậu tâm đắc nhất vì nội dung học đã cung cấp kiến thức, kỹ năng cần kíp nhất với bản thân như: cách sử dụng các công cụ AI phổ biến hiện nay như ChatGPT, Midjourney... Đặc biệt, Long có thể thực hành ngay, sử dụng để phục vụ việc học, các dự án cá nhân...

Bật mí về cách học, Long cho biết cậu thường xem kỹ video, sử dụng sơ đồ tư duy và flashcard để kiểm tra kiến thức mình học hàng ngày. Nếu có phần thực hành, cậu sẽ dành thời gian sau buổi học để thực hành ngay. Trong các bài tập, cậu luôn nhớ đầy đủ mã học viên thông tin môn học và câu hỏi, sau đó xem video lần một và trả lời câu hỏi. Nếu có phần nào còn chưa thể giải đáp thì cậu sẽ xem lần hai hoặc đặt câu hỏi cho mentor và hannah trợ giúp. Nếu có bài tập thực hành, Long thường làm ngay sau buổi học. Cậu cũng thường xuyên sử dụng sơ đồ tư duy và flashcard để kiểm tra kiến thức mình đã học hàng ngày.

Nam sinh tự tin khoá học giúp cậu tiến gần hơn với mục tiêu trở thành một Business Analyst. Ảnh: FUNiX

Chị Đặng Thị Ngân, mẹ của Long cho biết gia đình luôn tạo điều kiện để con học tập tốt nhất và ủng hộ con trong quyết định lựa chọn nghề nghiệp. Dù không quá am hiểu về IT, người mẹ cũng thấy rằng đây là lĩnh vực có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai nên đã khuyên con theo ngành này.

"Từ khi tham gia khóa học, tôi nhận thấy con luôn hào hứng chia sẻ kiến thức mình học được cho bố mẹ. Dịp 20/10, con còn tự làm những tấm thiệp tặng mẹ bằng các công cụ AI dựa trên kiến thức mà con được học. Khóa học FUNiX Wings đã giúp gia đình có sự nhìn nhận đầy đủ về ngành và cơ hội việc làm trong tương lai", chị Ngân cho hay.

Về phần mình, Hoàng Văn Long cho rằng cách học FUNiX hiện đại, kiến thức cập nhật, bám sát với việc ứng dụng những tiến bộ công nghệ trong giáo dục. Cậu học trò khẳng định: "Em tự tin rằng với cách học này, sẽ chinh phục được các môn học khó hơn trong tương lai".

