Cấu hình iPhone gập dần lộ diện

Smartphone màn hình gập của Apple được cho là sẽ trang bị viên pin lớn nhất trên các đời iPhone, và có thiết kế dồn toàn bộ phím bấm sang một bên.

Theo Instant Digital, tài khoản Weibo từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm Apple và Samsung, cấu hình của iPhone gập đang dần hoàn chỉnh.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở cách bố trí linh kiện. Thay vì để phím âm lượng bên trái và phím nguồn bên phải như truyền thống, Apple dự kiến đưa toàn bộ phím vật lý sang cạnh phải. Trong đó, phím âm lượng được đẩy lên phía trên bên phải, trong khi phím nguồn tích hợp Touch ID vẫn nằm ở vị trí cũ. Việc dồn toàn bộ bo mạch chủ và nút bấm sang một phía giúp Apple không phải thiết kế dây cáp đi ngang qua phần bản lề phức tạp, đồng thời giải phóng hoàn toàn không gian bên trái cho pin.

Hình dựng dựa trên bản vẽ CAD của iPhone gập. Ảnh: Apple Insider

Instant Digital cho biết iPhone gập sẽ sở hữu dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc điện thoại Apple, có thể đạt 5.500 mAh, vượt mức 5.088 mAh của iPhone 17 Pro Max hiện tại. Cộng với khả năng tối ưu hóa phần cứng của Apple, đây có thể là điện thoại gập có thời lượng pin tốt nhất thị trường.

Khác với các smartphone gập khác như Galaxy Z Fold thường có ba camera sau, thiết bị của Apple được cho là có cụm camera kép đặt ngang. Điểm nhấn nằm ở phần lồi camera màu đen, thay vì phối màu đồng bộ với mặt lưng như các phiên bản khác.

Ở mặt trước, máy duy trì thiết kế Dynamic Island nhưng nhỏ gọn hơn, do Apple có thể loại bỏ cảm biến Face ID phức tạp để chuyển sang sử dụng Touch ID tích hợp vào phím nguồn, tương tự cách làm trên dòng iPad Air.

iPhone gập sẽ có hai tùy chọn màu sắc, gồm màu trắng và một màu chưa được xác định. Máy vẫn sẽ trang bị nút điều khiển camera tương tự trên dòng iPhone 17, cho phép quay chụp và tùy chỉnh thông số nhanh bằng thao tác vuốt chạm.

Về thiết kế, sản phẩm khác xu hướng chung với màn hình ngoài dài và hẹp. Máy được thiết kế rộng, khi mở ra tương đương iPad mini 7,8 inch. Màn hình ngoài cỡ 5,49 inch, nhỏ hơn mức 6,3 inch trên sản phẩm đối thủ.

Về phần cứng, mẫu iPhone gập đầu tiên dự kiến trang bị chip A20 Pro tiến trình 2 nm, cùng modem 5G C2 do Apple phát triển. Đây sẽ là iPhone đắt nhất lịch sử với giá khởi điểm dự kiến 2.000-2.500 USD (52-64 triệu đồng) khi ra mắt cùng thế hệ iPhone 18 vào mùa thu năm nay.

Theo chuyên gia Jon Prosser, máy có thể được Apple gọi là iPhone Ultra thay vì iPhone Fold nhưng các tin đồn trước đó. Nhiều nhà phân tích đánh giá iPhone gập sẽ giúp thị phần điện thoại màn hình gập nói chung tăng trưởng mạnh. Hiện phân khúc này mới chiếm từ 1% đến 2,5% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, và dự kiến tăng lên 5% vào năm 2028.

Huy Đức (theo Apple Insider, TechRadar)