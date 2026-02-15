Cầu Hiền Lương sau trùng tu

Cột cờ nằm bờ Bắc sông Bến Hải, chứng nhân lịch sử cho cuộc chiến "chọi cờ" ở hai bên vùng giới tuyến sau hiệp định Geneve năm 1954. Cột cờ hiện nay được xây dựng theo mẫu thiết kế năm 1962, cao 38,6 m, bên dưới được bổ sung phần đài nhằm tôn vinh chiến thắng.
Từ khi giới tuyến được phân định, chiều cao của cột cờ không ngừng được nâng lên. Khi Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở bờ Nam nâng cột cờ lên cao nhất 35 m thì năm 1962 chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở bờ Bắc đã dựng cột cờ cao 38,6 m, kéo lên đỉnh lá cờ rộng 96 m2. Cách đỉnh cột cờ 10 m có một ca-bin để có thể đứng thu và treo cờ dễ dàng. Đây là cột cờ cao nhất giới tuyến trong cuộc "đấu cờ".
Sau khi hoàn thành, nhiều du khách đến tham quan. Dịp tết Bính Ngọ, di tích miễn phí, du khách chủ yếu tham quan không gian ngoài trời; nhà trưng bày mở cửa theo từng thời điểm khi có nhu cầu. Dự kiến di tích bán vé từ ngày 1/3.
Cột cờ nằm bờ Bắc sông Bến Hải, chứng nhân lịch sử cho cuộc chiến "chọi cờ" ở hai bên vùng giới tuyến sau hiệp định Geneve năm 1954. Cột cờ hiện nay được xây dựng theo mẫu thiết kế năm 1962, cao 38,6 m, bên dưới được bổ sung phần đài nhằm tôn vinh chiến thắng.
Từ khi giới tuyến được phân định, chiều cao của cột cờ không ngừng được nâng lên. Khi Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở bờ Nam nâng cột cờ lên cao nhất 35 m thì năm 1962 chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở bờ Bắc đã dựng cột cờ cao 38,6 m, kéo lên đỉnh lá cờ rộng 96 m2. Cách đỉnh cột cờ 10 m có một ca-bin để có thể đứng thu và treo cờ dễ dàng. Đây là cột cờ cao nhất giới tuyến trong cuộc "đấu cờ".
Sau khi hoàn thành, nhiều du khách đến tham quan. Dịp tết Bính Ngọ, di tích miễn phí, du khách chủ yếu tham quan không gian ngoài trời; nhà trưng bày mở cửa theo từng thời điểm khi có nhu cầu. Dự kiến di tích bán vé từ ngày 1/3.
Đắc Thành