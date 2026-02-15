Cầu Hiền Lương sau trùng tu

Cầu Hiền Lương được Pháp xây dựng năm 1952 với chiều dài 178 m, có 7 nhịp, trụ bằng bê tông cốt thép, thân cầu bằng thép, mặt cầu lát bằng ván gỗ thông. Theo Hiệp định Geneve 1954, Việt Nam tạm thời chia làm hai miền và lấy vĩ tuyến 17 với con sông Bến Hải làm ranh giới. Cũng từ đây, cầu Hiền Lương trở thành chứng nhân lịch sử của 21 năm chia cắt đất nước.

Từ 1954 đến 1967, cầu được chia thành hai, một nửa phía bắc do Công an giới tuyến của miền Bắc quản lý, nửa phía nam thuộc chính quyền Sài Gòn. Trong thời gian tồn tại, trên cầu Hiền Lương từng diễn ra "cuộc chiến màu sơn" quyết liệt. Ban đầu, cầu có màu đỏ ở phía bắc và xanh ở phía đối diện. Với khát vọng thống nhất, phía bờ bắc sơn lại màu xanh thì bờ nam sơn vàng. Cuộc chiến màu sơn kéo dài mãi đến 1960 thì giữ nguyên 2 màu xanh vàng.

Khi đất nước thồng nhất, năm 2001, tỉnh Quảng Trị đã phục chế nguyên bản cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải như thời Pháp xây dựng, mặt cầu lát gỗ lim phục vụ du lịch. Tuy nhiên cầu chỉ được sơn một màu sắc duy nhất. Tháng 12/2013, cầu Hiền Lương được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2014, cầu Hiền Lương lần đầu sơn màu xanh ở phía Bắc, màu vàng ở bờ nam để tái hiện một giai đoạn lịch sử.