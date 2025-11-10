Cầu gỗ dài nhất Việt Nam 'biến mất' sau bão Kalmaegi

Đăk LăkCầu Ông Cọp, dài 800 m điểm check in nổi tiếng của du khách ở tỉnh Phú Yên (cũ) bị gió bão đánh sập, hôm 7/11.

Đại diện UBND xã Tuy An Đông, tỉnh Đăk Lăk cho biết do ảnh hưởng của bão Kalmaegi kết hợp mưa lớn khiến nước sông Bình Bá dâng cao, chân và trụ cầu bị gió đánh sập, nhiều đoạn bị nước cuốn đi. Trạm thu phí ở đầu cầu cũng bị tốc mái, nghiêng ngả do gió bão.

Cầu gỗ Ông Cọp đổ sập hoàn toàn xuống sông Bình Bá. Ảnh: Tropical trip Phú Yên

Theo người dân địa phương, cầu Ông Cọp là tuyến qua sông thuận tiện, giúp rút ngắn quãng đường khoảng 10 km so với đi đường vòng hoặc di chuyển bằng đò. Tuy nhiên, gần như năm nào, cây cầu cũng bị hư hỏng hoặc cuốn trôi sau mỗi mùa bão lũ.

Cầu được xây dựng từ năm 1998 với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng, do nhiều hộ dân cùng góp vốn. Cầu dài khoảng 800 m, rộng khoảng 2 m (nơi rộng nhất 2,3 m), trụ cao 8-10 m. Đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tánh, đại diện đơn vị đầu tư, cho biết đây là lần thứ 5 cầu bị hư hại nặng do mưa bão, lần gần nhất là năm 2023.

"Chúng tôi dự kiến khởi công dựng lại cầu vào ngày 12/12 và hoàn thành vào cuối tháng 1/2026", ông Tánh nói.

Cầu Ông Cọp nằm gần quốc lộ 1, đoạn dốc Vườn Xoài, bắc qua sông Bình Bá (còn gọi là sông Phú Ngân), nối các thôn phía bắc xã An Ninh Đông với phường Xuân Đài. Ngoài phục vụ người dân, cầu từng xuất hiện trong phim điện ảnh "Hoa vàng trên cỏ xanh", là điểm check in của nhiều du khách khi đến tham quan xứ sở Phú Yên (cũ).

Cầu cũng là lối tắt dẫn đến nhiều thắng cảnh như Gành Đá Đĩa, nhà thờ đá Mằng Lăng và Đầm Ô Loan. Mỗi lượt qua cầu, khách phải trả phí 1.000 - 5.000 đồng tùy theo người và hàng hóa.

Bão Kalmaegi với sức gió cấp 13 đổ bộ các tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai tối 6/11 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 mất tích, hơn 2000 căn nhà sập và tốc mái, là một trong các cơn bão mạnh và phức tạp nhất năm 2025.

Tuấn Anh